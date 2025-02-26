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Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога
Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога - РИА Новости, 26.02.2025
Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога
Житель Ростова-на-Дону под влиянием телефонных мошенников ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога, которые были квалифицированы как теракт,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:10:00+03:00
2025-02-26T10:10:00+03:00
2025-02-26T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону под влиянием телефонных мошенников ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога, которые были квалифицированы как теракт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Путь от жертвы телефонного мошенничества до обвиняемого в преступлениях для жителя Ростова-на-Дону оказался очень коротким. Мои коллеги из местной полиции во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Ростовской области задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения и двух террористических актов", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ и сообщил, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками, для изобличения которых якобы необходимо выполнить несколько поручений. Первым из них было указание пойти в микрофинансовую организацию и взять кредит в 300 тысяч рублей. После того как в выдаче такой суммы было отказано, незнакомец поручил купить пневматическое оружие и напасть на офис. Работник компании под угрозой пистолета был вынужден передать все имеющиеся деньги – 87 тысяч рублей. Затем подозреваемый за денежное вознаграждение должен был поджечь автозаправочную станцию. Ночью он облил легковоспламеняющейся жидкостью бензоколонку на заправке самообслуживания, поджег и скрылся. В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания. Возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбой) и 205 (теракт) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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Житель Ростова-на-Дону по указанию телефонных мошенников совершает поджог на АЗС
Житель Ростова-на-Дону по указанию телефонных мошенников ограбил МФО и совершил два поджога. Злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ России. Собеседник сообщил мужчине, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками
И, якобы чтобы этих преступников изобличить, необходимо как раз было выполнить "несколько поручений".
Мужчину задержали, возбуждены дела о разбое и теракте, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2025-02-26T10:10
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога
Житель Ростова по указке телефонных аферистов ограбил МФО и совершил два поджога