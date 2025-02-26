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В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.02.2025
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17:04 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mirotvortsy-2001769161.html
В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину
В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.02.2025
В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину
Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:04:00+03:00
2025-02-26T17:04:00+03:00
в мире
украина
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великобритания
алексей журавлев
кир стармер
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния. На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра", - сказал Журавлев. Депутат уверен, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы, вокзалы. "И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены", - отметил он. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Власти Польши несколько раз заявляли, что у Варшавы нет планов отправлять своих военнослужащих на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html
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в мире, украина, сша, великобритания, алексей журавлев , кир стармер, дмитрий песков, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Украина, США, Великобритания, Алексей Журавлев , Кир Стармер, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину

Депутат Журавлев: страны ЕС, говоря о миротворцах, хотят "откусить кусок пирога"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
«
"На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния. На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра", - сказал Журавлев.
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Депутат уверен, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы, вокзалы.
«
"И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены", - отметил он.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Власти Польши несколько раз заявляли, что у Варшавы нет планов отправлять своих военнослужащих на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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В миреУкраинаСШАВеликобританияАлексей ЖуравлевКир СтармерДмитрий ПесковГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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