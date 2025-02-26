В Госдуме ответили на заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину
Депутат Журавлев: страны ЕС, говоря о миротворцах, хотят "откусить кусок пирога"
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
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"На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния. На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра", - сказал Журавлев.
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Депутат уверен, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы, вокзалы.
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"И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены", - отметил он.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Власти Польши несколько раз заявляли, что у Варшавы нет планов отправлять своих военнослужащих на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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