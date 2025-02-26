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Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском - РИА Новости, 26.02.2025
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01:33 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mir-2001608686.html
Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском
Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском - РИА Новости, 26.02.2025
Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском
Мэр оккупированного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирное... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:33:00+03:00
2025-02-26T01:33:00+03:00
в мире
украина
красноармейск
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мэр оккупированного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирное соглашение с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*."Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому как мэр города Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) и говорю о том, что жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать — они устали. Владимир Александрович &lt;…&gt;, заключайте мир и дайте людям пожить", — сказал он.Глава городской администрации назвал ложными утверждения Зеленского о том, что жители Украины хотят продолжения военных действий. По его словам, подавляющее большинство населения выступает за прекращение войны.Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку для достижения мира. Глава киевского режима, в свою очередь, заявлял, что готов оставить свой пост ради заключения мирного соглашения или в обмен на членство его страны в НАТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html
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в мире, украина, красноармейск, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Красноармейск, Россия, Владимир Зеленский
Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском

Глава занятого ВСУ Красноармейска на русском призвал Зеленского заключить мир

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мэр оккупированного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирное соглашение с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.
«
"Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому как мэр города Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) и говорю о том, что жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать — они устали. Владимир Александрович <…>, заключайте мир и дайте людям пожить", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
Вчера, 16:06
Глава городской администрации назвал ложными утверждения Зеленского о том, что жители Украины хотят продолжения военных действий. По его словам, подавляющее большинство населения выступает за прекращение войны.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку для достижения мира. Глава киевского режима, в свою очередь, заявлял, что готов оставить свой пост ради заключения мирного соглашения или в обмен на членство его страны в НАТО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам
Вчера, 22:19
 
В миреУкраинаКрасноармейскРоссияВладимир Зеленский
 
 
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