https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html

Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения

Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения - РИА Новости, 26.02.2025

Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения

Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:04:00+03:00

2025-02-26T11:04:00+03:00

2025-02-26T11:04:00+03:00

россия

валентин иванов

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". "У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности. В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.

https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентин иванов, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)