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Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения - РИА Новости, 26.02.2025
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11:04 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html
Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения
Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения - РИА Новости, 26.02.2025
Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения
Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:04:00+03:00
2025-02-26T11:04:00+03:00
россия
валентин иванов
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". "У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности. В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.
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россия, валентин иванов, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Валентин Иванов, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения

Минтранс планирует ввести ограничение возраста для водителей электросамокатов

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЭлектросамокат под снегом в Москве
Электросамокат под снегом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Электросамокат под снегом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
"У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности.
В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.
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РоссияВалентин ИвановОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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