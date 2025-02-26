Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 26.02.2025 (обновлено: 09:25 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/minoborony-2001628625.html
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2025
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:21:00+03:00
2025-02-26T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html
россия
азовское море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27a27746be51a3dd854d2a88823439be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, азовское море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников

ПВО уничтожила 128 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и Азовским и Черным морями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется:
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАзовское мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала