https://ria.ru/20250226/minoborony-2001628625.html

Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2025

Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников

Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:21:00+03:00

2025-02-26T07:21:00+03:00

2025-02-26T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

краснодарский край

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html

россия

азовское море

краснодарский край

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россия, безопасность, азовское море, краснодарский край