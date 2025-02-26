https://ria.ru/20250226/minoborony-2001628625.html
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2025
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:21:00+03:00
2025-02-26T07:21:00+03:00
2025-02-26T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html
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россия, безопасность, азовское море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 128 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и Азовским и Черным морями