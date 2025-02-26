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Михалков призвал квотировать иностранное кино - РИА Новости, 26.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:48 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html
Михалков призвал квотировать иностранное кино
Михалков призвал квотировать иностранное кино - РИА Новости, 26.02.2025
Михалков призвал квотировать иностранное кино
В России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:48:00+03:00
2025-02-26T17:48:00+03:00
культура
россия
московская область (подмосковье)
никита михалков
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. В России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. "Мы должны квотировать иностранное кино. Не запрещать – квотировать. Потому что огромное количество разных прокатных компаний, которых даже названия никто не знает, они покупают фильмы класса С, которые даже там не смотрят по своему качеству, и зарабатывают на этом деньги", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе". Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), никита михалков
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Никита Михалков
Михалков призвал квотировать иностранное кино

Михалков: в России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Никита Михалков. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. В России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков.
"Мы должны квотировать иностранное кино. Не запрещать – квотировать. Потому что огромное количество разных прокатных компаний, которых даже названия никто не знает, они покупают фильмы класса С, которые даже там не смотрят по своему качеству, и зарабатывают на этом деньги", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе".
Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Володин поддержал предложение пригласить Михалкова в ГД, сообщил источник
Вчера, 16:12
 
КультураРоссияМосковская область (Подмосковье)Никита Михалков
 
 
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