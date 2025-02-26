https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html

Михалков призвал квотировать иностранное кино

Михалков призвал квотировать иностранное кино - РИА Новости, 26.02.2025

Михалков призвал квотировать иностранное кино

В России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:48:00+03:00

2025-02-26T17:48:00+03:00

2025-02-26T17:48:00+03:00

культура

россия

московская область (подмосковье)

никита михалков

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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. В России должны не запрещать, а квотировать иностранное кино, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. "Мы должны квотировать иностранное кино. Не запрещать – квотировать. Потому что огромное количество разных прокатных компаний, которых даже названия никто не знает, они покупают фильмы класса С, которые даже там не смотрят по своему качеству, и зарабатывают на этом деньги", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе". Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.

https://ria.ru/20250226/volodin-2001752288.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), никита михалков