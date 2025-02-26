https://ria.ru/20250226/migrant-2001828776.html

В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку

В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку - РИА Новости, 26.02.2025

В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку

Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:48:00+03:00

2025-02-26T22:48:00+03:00

2025-02-26T22:48:00+03:00

происшествия

россия

выкса

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. Утром 23 февраля в отдел полиции города Выксы поступило сообщение от местной жительницы о нападении на нее неизвестного мужчины. Потерпевшая описала внешность гражданина, который ее изнасиловал и скрылся. Сотрудники полиции и следователи СУСК, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев произошедшего, задержали предполагаемого злоумышленника. "Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний уроженец республики ближнего зарубежья, с февраля незаконно находящийся на территории РФ", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержанный признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сейчас осуществляется сбор материалов по привлечению молодого человека к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

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выкса

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, выкса, нижегородская область