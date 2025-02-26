В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку
В Нижегородской области задержали 20-летнего мигранта, напавшего на девушку
Сотрудник полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Утром 23 февраля в отдел полиции города Выксы поступило сообщение от местной жительницы о нападении на нее неизвестного мужчины. Потерпевшая описала внешность гражданина, который ее изнасиловал и скрылся. Сотрудники полиции и следователи СУСК, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев произошедшего, задержали предполагаемого злоумышленника.
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"Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний уроженец республики ближнего зарубежья, с февраля незаконно находящийся на территории РФ", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержанный признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, сейчас осуществляется сбор материалов по привлечению молодого человека к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).
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