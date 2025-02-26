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В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку - РИА Новости, 26.02.2025
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22:48 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/migrant-2001828776.html
В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку
В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку - РИА Новости, 26.02.2025
В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку
Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:48:00+03:00
2025-02-26T22:48:00+03:00
происшествия
россия
выкса
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. Утром 23 февраля в отдел полиции города Выксы поступило сообщение от местной жительницы о нападении на нее неизвестного мужчины. Потерпевшая описала внешность гражданина, который ее изнасиловал и скрылся. Сотрудники полиции и следователи СУСК, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев произошедшего, задержали предполагаемого злоумышленника. "Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний уроженец республики ближнего зарубежья, с февраля незаконно находящийся на территории РФ", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержанный признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сейчас осуществляется сбор материалов по привлечению молодого человека к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).
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происшествия, россия, выкса, нижегородская область
Происшествия, Россия, Выкса, Нижегородская область
В Нижегородской области задержали мигранта, напавшего на девушку

В Нижегородской области задержали 20-летнего мигранта, напавшего на девушку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Двадцатилетний мигрант, незаконно находящийся на территории России, напал на девушку в Выксе, он задержан за насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Утром 23 февраля в отдел полиции города Выксы поступило сообщение от местной жительницы о нападении на нее неизвестного мужчины. Потерпевшая описала внешность гражданина, который ее изнасиловал и скрылся. Сотрудники полиции и следователи СУСК, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев произошедшего, задержали предполагаемого злоумышленника.
«
"Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний уроженец республики ближнего зарубежья, с февраля незаконно находящийся на территории РФ", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Задержанный признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, сейчас осуществляется сбор материалов по привлечению молодого человека к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).
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