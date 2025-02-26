В МИД заявили о риске лобового столкновения ядерных держав
Вершинин заявил о высоком риске столкновения ядерных держав
МИД России. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости. Риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок, ситуация деградирует удручающими темпами, заявил на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности", - сказал он.
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Вершинин добавил, что причина нынешнего положения дел кроется в неослабевающем противоборстве вокруг модели миропорядка – "гегемонистские амбиции одних сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений".
"Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности, отказ признавать и учитывать коренные интересы других государств, подрыв былых договорённостей, попытки обрести неоспоримое военное превосходство. Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер", - указал дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.