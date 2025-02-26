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СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством - РИА Новости, 26.02.2025
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04:00 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/microsoft-2001616536.html
СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством
СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством
Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:00:00+03:00
2025-02-26T04:00:00+03:00
в мире
ливан
израиль
технологии
microsoft corporation
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство. Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля. Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.
https://ria.ru/20241030/microsoft--1980820105.html
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в мире, ливан, израиль, технологии, microsoft corporation, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Технологии, Microsoft Corporation, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством

AP: сотрудников Microsoft выгнали со встречи из-за позиции по поставкам ИИ ЦАХАЛ

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft
Офис Microsoft - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство.
Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля.
Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.
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В миреЛиванИзраильТехнологииMicrosoft CorporationАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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