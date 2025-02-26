https://ria.ru/20250226/microsoft-2001616536.html

СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством

СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: работников Microsoft выгнали со встречи с руководством

Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:00:00+03:00

2025-02-26T04:00:00+03:00

2025-02-26T04:00:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство. Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля. Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.

https://ria.ru/20241030/microsoft--1980820105.html

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в мире, ливан, израиль, технологии, microsoft corporation, армия обороны израиля (цахал)