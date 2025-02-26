https://ria.ru/20250226/medvedev-2001758124.html
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:28:00+03:00
2025-02-26T16:28:00+03:00
2025-02-26T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в среду провел встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. "Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
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россия, пхеньян, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, в мире
Россия, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
Медведев назвал договор о партнерстве с КНДР новой эрой в отношениях двух стран