Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 26.02.2025 (обновлено: 17:54 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001758124.html
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:28:00+03:00
2025-02-26T17:54:00+03:00
россия
пхеньян
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001783619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d864f14d3651350d6dde4e747f6f884e.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в среду провел встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. "Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001783619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08ec8fc3c77d0ee56003b3439a5e0570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, в мире
Россия, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР

Медведев назвал договор о партнерстве с КНДР новой эрой в отношениях двух стран

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду провел встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном.
"Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР
15 февраля, 23:27
 
РоссияПхеньянДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала