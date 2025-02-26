Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 26.02.2025 (обновлено: 16:26 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001756849.html
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:25:00+03:00
2025-02-26T16:26:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155709/94/1557099463_0:834:2048:1986_1920x0_80_0_0_b33db9b539551e9deb298417948927aa.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что провёл встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК Ли Хи Ёном. Медведев упомянул, что подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует новую эру в отношениях двух стран. "Он полностью отвечает нашему общему стремлению проводить независимую политику по защите своего суверенитета", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155709/94/1557099463_0:642:2048:2178_1920x0_80_0_0_917ffe74d53c5b02f14728f16afb872d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР

Медведев: договор о партнерстве с КНДР отвечает стремлению к защите суверенитета

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что провёл встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК Ли Хи Ёном. Медведев упомянул, что подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует новую эру в отношениях двух стран.
"Он полностью отвечает нашему общему стремлению проводить независимую политику по защите своего суверенитета", - написал Медведев.
Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль на приеме, организованным российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Министр обороны КНДР пожелал России победы
21 февраля, 20:15
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала