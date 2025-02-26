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Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 26.02.2025
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:25:00+03:00
2025-02-26T16:25:00+03:00
2025-02-26T16:26:00+03:00
политика
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что провёл встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК Ли Хи Ёном. Медведев упомянул, что подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует новую эру в отношениях двух стран. "Он полностью отвечает нашему общему стремлению проводить независимую политику по защите своего суверенитета", - написал Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР
Медведев: договор о партнерстве с КНДР отвечает стремлению к защите суверенитета