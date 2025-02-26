https://ria.ru/20250226/medvedev-2001756849.html

Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР

Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 26.02.2025

Медведев рассказал о значении договора о партнерстве с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:25:00+03:00

2025-02-26T16:25:00+03:00

2025-02-26T16:26:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что провёл встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарём ЦК ТПК Ли Хи Ёном. Медведев упомянул, что подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР знаменует новую эру в отношениях двух стран. "Он полностью отвечает нашему общему стремлению проводить независимую политику по защите своего суверенитета", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия