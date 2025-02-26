https://ria.ru/20250226/mazut-2001719917.html

На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 26.02.2025

На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на десяти участках побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на десяти участках побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани. "26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь. Далее продолжают деликатную очистку основной территории пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250225/anapa-2001467590.html

https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html

краснодарский край

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керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия