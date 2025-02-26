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WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска
WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска - РИА Новости, 26.02.2025
WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска
Назначенные президентом США Дональдом Трампом американские госслужащие недовольны требованиями предпринимателя и главы департамента государственной... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:49:00+03:00
2025-02-26T17:49:00+03:00
2025-02-26T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Назначенные президентом США Дональдом Трампом американские госслужащие недовольны требованиями предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, пишет Washington Post."Каждый день, команда та же, а проблемы разные", — пожаловался журналистам один из назначенных Трампом госслужащих, ранее поддерживающий департамент американского миллиардера.Другие высокопоставленные чиновники из администрации Трампа рассказали, что их не предупреждали о требовании Маска отчитаться в электронных письмах о проделанной за неделю работы: их подчиненные начали массово обращаться к ним с вопросами о том, как им ответить в письме.Агентство Блумберг в понедельник передавало, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы DOGE Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По данным Блумберг, среди этих ведомств были Пентагон и министерство юстиции США.Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Министерство обороны США, Мюнхенская конференция по безопасности
WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска
WP: в команде Трампа недовольны излишними требованиями Маска