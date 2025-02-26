https://ria.ru/20250226/mask-2001775437.html

WP раскрыла, сколько денег получил Маск от государства

WP раскрыла, сколько денег получил Маск от государства - РИА Новости, 26.02.2025

WP раскрыла, сколько денег получил Маск от государства

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск и его компании за несколько лет получили от государства по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-26T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск и его компании за несколько лет получили от государства по меньшей мере 38 миллиардов долларов, утверждает издание Washington Post. "На протяжении нескольких лет Маск и его компании получили по меньшей мере 38 миллиардов долларов в виде государственных контрактов, займов, субсидий и налоговых льгот, как правило в критические моменты", - говорится в материале издания. Как пишет газета, речь идет о выплатах за более чем 20-летний период. В частности, газета со ссылкой на источники пишет, что после того, как Маск занял должность гендиректора компании Tesla в 2008 году, он упорно боролся за получение кредита под низкий процент от министерства энергетики, проводя ежедневные брифинги с руководителями компании по поводу документов, а также часами общался с государственным специалистом по кредитованию. По информации издания, почти две трети из 38 миллиардов долларов были обещаны компаниям Маска в течение последних пяти лет. "Только в 2024 году федеральные и местные власти выделили компаниям Маска не менее 6,3 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем на сегодняшний день", - пишет издание. Газета отмечает, что общая сумма выделенных средств может быть больше, поскольку в анализ включены лишь контракты, находящиеся в открытом доступе. В конце декабря газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц.

https://ria.ru/20250226/mask-2001634845.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, илон маск, tesla motors, в мире