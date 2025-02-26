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Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров - РИА Новости, 26.02.2025
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08:37 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mask-2001634845.html
Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров
Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров - РИА Новости, 26.02.2025
Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров
Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, следует из публикации... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, следует из публикации газеты Wall Street Journal со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata. Согласно рейтингу, включающему в себя 24 позиции, Маск, чье состояние на момент февраля 2025 года оценивается в 419,4 миллиарда долларов, является богатейшим человеком в мире. Кроме него, в рейтинг вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (263,8 миллиарда долларов), владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно (238,9 миллиарда долларов), сооснователь американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон (237 миллиардов долларов) и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг (220,8 миллиарда долларов). Шестое место в рейтинге занял соучредитель Google Сергей Брин с состоянием в 160,5 миллиарда долларов. Как отмечает Wall Street Journal, совокупное состояние 24 самых богатых людей мира составляет 3,3 триллиона долларов. При этом состояние 16 из которых превышает 100 миллиардов долларов, подчеркивает газета.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram), запрещена в России как экстремистская
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сша, россия, илон маск, джефф безос, бернар арно, amazon, lvmh, oracle corporation, в мире
США, Россия, Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Amazon, LVMH, Oracle Corporation, В мире
Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

WSJ: Маск занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, следует из публикации газеты Wall Street Journal со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata.
Согласно рейтингу, включающему в себя 24 позиции, Маск, чье состояние на момент февраля 2025 года оценивается в 419,4 миллиарда долларов, является богатейшим человеком в мире.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Маск назвал Канаду ненастоящей страной
25 февраля, 10:12
Кроме него, в рейтинг вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (263,8 миллиарда долларов), владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно (238,9 миллиарда долларов), сооснователь американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон (237 миллиардов долларов) и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг (220,8 миллиарда долларов).
Шестое место в рейтинге занял соучредитель Google Сергей Брин с состоянием в 160,5 миллиарда долларов.
Как отмечает Wall Street Journal, совокупное состояние 24 самых богатых людей мира составляет 3,3 триллиона долларов. При этом состояние 16 из которых превышает 100 миллиардов долларов, подчеркивает газета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram), запрещена в России как экстремистская
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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25 февраля, 12:26
 
СШАРоссияИлон МаскДжефф БезосБернар АрноAmazonLVMHOracle CorporationВ мире
 
 
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