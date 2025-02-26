https://ria.ru/20250226/marsel-2001692255.html

Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей

Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей - РИА Новости, 26.02.2025

Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей

Два французских ученых признали вину за нападение на консульство РФ в Марселе, в среду они предстанут перед судьей, заявили РИА Новости в прокуратуре Марселя. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:46:00+03:00

2025-02-26T12:46:00+03:00

2025-02-26T12:53:00+03:00

марсель

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Два французских ученых признали вину за нападение на консульство РФ в Марселе, в среду они предстанут перед судьей, заявили РИА Новости в прокуратуре Марселя."Два человека были арестованы и помещены под стражу в полиции. Исследователи Национального центра научных исследований (CNRS), французы по национальности, признают факты и мотивируют свои действия в контексте конфликта между Россией и Украиной. Эти два человека сегодня предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра", - сообщили в прокуратуре.Там указали, что их обвиняют по статьям "повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей", а также "несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий".

https://ria.ru/20250225/marsel-2001508716.html

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Варвара Скокшина

марсель, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире