https://ria.ru/20250226/marsel-2001692255.html
Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей
Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей - РИА Новости, 26.02.2025
Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей
Два французских ученых признали вину за нападение на консульство РФ в Марселе, в среду они предстанут перед судьей, заявили РИА Новости в прокуратуре Марселя. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:46:00+03:00
2025-02-26T12:46:00+03:00
2025-02-26T12:53:00+03:00
марсель
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Два французских ученых признали вину за нападение на консульство РФ в Марселе, в среду они предстанут перед судьей, заявили РИА Новости в прокуратуре Марселя."Два человека были арестованы и помещены под стражу в полиции. Исследователи Национального центра научных исследований (CNRS), французы по национальности, признают факты и мотивируют свои действия в контексте конфликта между Россией и Украиной. Эти два человека сегодня предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра", - сообщили в прокуратуре.Там указали, что их обвиняют по статьям "повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей", а также "несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий".
https://ria.ru/20250225/marsel-2001508716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марсель, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Марсель, Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей
Прокуратура в Марселе: напавшие на консульство РФ ученые признали вину