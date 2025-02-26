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Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, доставили в краевую больницу - РИА Новости, 26.02.2025
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17:23 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/malchik-2001777491.html
Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, доставили в краевую больницу
Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, доставили в краевую больницу - РИА Новости, 26.02.2025
Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, доставили в краевую больницу
Девятилетнего мальчика, которого покусали выбежавшие за пределы частного двора собаки, доставили в краевую больницу в Краснодаре, собак изъяли, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:23:00+03:00
2025-02-26T17:23:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
сочи
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Девятилетнего мальчика, которого покусали выбежавшие за пределы частного двора собаки, доставили в краевую больницу в Краснодаре, собак изъяли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. "Две собаки, содержавшиеся на частном дворе, выбежали за пределы домовладения и напали на проходившего там мальчика. Ребенок госпитализирован, находится в стабильно тяжелом состоянии, санитарной авиацией транспортирован в краевую больницу. Собаки изъяты", - сказали в мэрии.
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краснодар
краснодарский край
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происшествия, краснодар, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, сочи
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Сочи
Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, доставили в краевую больницу

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, доставили в краевую больницу, собак изъяли

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Девятилетнего мальчика, которого покусали выбежавшие за пределы частного двора собаки, доставили в краевую больницу в Краснодаре, собак изъяли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
«
"Две собаки, содержавшиеся на частном дворе, выбежали за пределы домовладения и напали на проходившего там мальчика. Ребенок госпитализирован, находится в стабильно тяжелом состоянии, санитарной авиацией транспортирован в краевую больницу. Собаки изъяты", - сказали в мэрии.
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