Макрон в ярости: Брижит скрывает нечто более страшное, чем смену пола
Американская журналистка Оуэнс: Ротшильды могли помочь Макрону стать президентом
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Возможно, президент Франции совсем не тот, кем кажется. Журналистка и блогер Кэндис Оуэнс выяснила, что белых пятен в биографии Эммануэля Макрона не меньше, чем у супруги. Впрочем, и к Брижит немало новых вопросов. Почему секреты Елисейского дворца охраняют так надежно — в материале РИА Новости.
Месье Икс
В 1977-м по французскому телевидению показали интервью некой Вероники, которая рассказывала об опыте трансперехода. Лица не видно — только силуэт. Оуэнс, ссылаясь на звуковую экспертизу, утверждает: голос и манера речи идентичны Брижит Макрон. Разница только в возрасте.
© Candace Owens/YouTubeКадр из интервью 1977 года с трансгендером Вероникой
© Candace Owens/YouTube
Кадр из интервью 1977 года с трансгендером Вероникой
Примечательно, что, согласно официальным данным, три года спустя родной брат Брижит, Жан-Мишель Тронье, женился на женщине по имени Вероника. Фотографии невесты и свадьбы, которая, как заявляют, была секретной, семья Макрона, как обычно, не предоставила. В 1982-м у пары родился сын Жан-Жак — тот самый, что подозрительно похож на французского президента. Через пять лет супруги развелись.
Годы спустя Вероника снова вышла замуж. Французский журналист Ксавье Пуссар даже взял у нее интервью, но вышло оно весьма странным. Когда бывшая супруга Жан-Мишеля заявила, что, оказывается, лично знает отца Макрона, кто-то из присутствующих резко ее оборвал. Журналист пошел дальше и выяснил еще одну труднообъяснимую странность.
Вероника никогда не указывала в документах, что состояла в браке с месье Тронье. Например, в налоговой декларации за 1992-й она написала, что была замужем только один раз — за неким Сержем Франсуа. О Жан-Мишеле упоминаний нет.
Любопытно, что семейству Тронье СМИ уделяли внимания больше, чем семье самого Макрона. Впрочем, никто бы и не узнал, как зовут шурина французского президента, если бы не изыскания Пуссара, который обнаружил имя Жан-Мишеля, работая с документами коммерческих судов.
© Candace Owens/YouTubeСемейство Тронье
© Candace Owens/YouTube
Семейство Тронье
Как в кино
"У всех этих людей может быть несколько личностей", — уверена Оуэнс.
Версия о жене-трансгендере еще не самая шокирующая. Тайн у Макронов оказалось, гораздо больше, чем ожидалось.
Несмотря на слухи и давление независимых СМИ, все, кто хоть как-то связан с семейством президента Франции, отказываются отвечать на самые очевидные вопросы. До сих пор никто не рискнул подтвердить, что Брижит Макрон — биологическая женщина.
Почетный караул у Елисейского дворца
Даже школа, где она училась, почему-то скрывает фотографии Брижит-старшеклассницы, хотя по закону спустя 50 лет такие снимки можно публиковать свободно. Пуссар через суд добился обнародования фото, но постановление не помогло: учебное заведение его просто проигнорировало.
Пуссар первым взялся за расследование истории Брижит. Опасаясь преследования на родине, он был вынужден перевезти семью в Италию. Безупречный образ президентской четы вызвал сомнения у журналиста. Особенно когда стало известно, что 39-летняя учительница, по сути, совратила 14-летного школьника, но СМИ так обыграли этот сюжет, что он с успехом продался публике.
"Это похоже на фильм с Робертом Де Ниро и Дастином Хофманом "Хвост виляет собакой", где пиарщик доносил до публики определенные сообщения, чтобы отвлечь от настоящего скандала", — заявил Пуссар в беседе с Оуэнс.
Политический вес Брижит гораздо больше, чем у других первых леди Франции. При этом никто так и не рассказал общественности историю ее жизни, честно разобравшись в прошлом супруги президента. Кроме Пуссара, это пытались сделать известные во Франции журналистки Виржини Линхарт и Сильви Баммель, но перед ними двери Елисейского дворца закрылись, как только они стали задавать неудобные вопросы.
© Candace Owens/YouTubeПрограмма нашла мало сходства Брижит с ее фото в молодости
Программа нашла мало сходства Брижит с ее фото в молодости
© Candace Owens/YouTube
1 из 2
© Candace Owens/YouTubeСходство детских фото Жан-Мишеля и Брижит Макрон
Сходство детских фото Жан-Мишеля и Брижит Макрон
© Candace Owens/YouTube
2 из 2
Программа нашла мало сходства Брижит с ее фото в молодости
© Candace Owens/YouTube
1 из 2
Сходство детских фото Жан-Мишеля и Брижит Макрон
© Candace Owens/YouTube
2 из 2
Тайные покровители
Возможно, так долго хранить скелеты в шкафу Макронам помогли третьи силы. Не исключено, что именно они и скрыли все тайны.
Карьерного взлета Макрон добился в Rothschild & Co — банке семейства Ротшильдов, с которым лидер Франции очень близок до сих пор. Будущий президент якобы был настолько талантливым банкиром, что получил прозвище Финансовый Моцарт. Впрочем, есть и другая версия.
Когда Макрон работал в банке, никто из коллег не мог понять причину его стремительных повышений. Эммануэля воспринимали как человека неординарного, но с большими связями. Самых опытных банковских служащих поражало, какую поддержку оказывает ему руководство, в частности — сам Дэвид Ротшильд.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПлакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже
Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже
"У меня было очень туманное прошлое. Никто, кроме Ротшильдов, не мог меня понять", — признавался Макрон. Оуэнс напомнила, что знаменитое семейство миллиардеров фигурировало во множестве скандалов — от дела педофила Джеффри Эпштейна до случаев кровосмешения в попытках сохранить семейное могущество в одних руках.
"Порок — это хорошо, но инцест еще лучше, ведь он остается в семье" — так, по утверждению Оуэнс, говорила Натали Реймс-Ротшильд, двоюродная сестра Дэвида.
Именно тридцатидвухлетний Макрон смог стать самым молодым управляющим в руководстве банка. Сослуживцы, однако, считали его не самым компетентным специалистом. "Коллеги и сокурсники знали, что он идиот", — подчеркивает Оуэнс. Один из них рассказал, что будущий президент даже не имел представления о том, что такое операционная прибыль. Почему тогда Ротшильды сделали ставку именно на него?
Журналистка уверена, что Макрон лишь играет роль президента и за его спиной кто-то стоит. Иначе непонятно, на каком основании его освободили от обязательной гражданской службы при переходе на работу в банк Ротшильдов.
Так или иначе, но вокруг Макрона слишком много подозрительных совпадений. Сомнительные связи, пропавшие родственники, жена с загадочным прошлым — лишь верхушка айсберга. А что в глубине — еще предстоит выяснить.