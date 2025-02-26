https://ria.ru/20250226/lvova-belova-2001621223.html

Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО

Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО - РИА Новости, 26.02.2025

Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО

Количество обращений от жен участников СВО в аппарат детского омбудсмена снизилось с начала спецоперации, сейчас обращаются в основном по вопросам мест в школах РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:26:00+03:00

2025-02-26T05:26:00+03:00

2025-02-26T05:26:00+03:00

общество

россия

мария львова-белова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество обращений от жен участников СВО в аппарат детского омбудсмена снизилось с начала спецоперации, сейчас обращаются в основном по вопросам мест в школах и детсадах, а также медпомощи детям, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В самом начале специальной военной операции этих обращений было гораздо больше. Они были связаны с выплатами, они были связаны с правом на образование ребенка, жилищными, имущественными правами детей. Сейчас обращения постепенно снижаются, потому что и фонд "Защитники Отечества" отрабатывает, и разные ветеранские сообщества, и вообще это тема особого внимания глав субъектов", - сказала она. Уполномоченный отметила, что обращения все равно продолжают поступать, они связаны преимущественно с местами в школах и детских садах, правом на медицинскую помощь детям, реабилитацию детей с инвалидностью. "Есть отдельные категории дел, которым уделяем большое внимание: это тогда, когда ребенок остается социальным сиротой, а папа находится на линии фронта. Он является законным представителем единственным, который остался у этого ребенка. Либо мама умерла, либо маму лишили прав, а ребенок у нас оказался в учреждении. И вот здесь мы подключаемся", - подчеркнула Львова-Белова. По ее словам, Минобороны РФ в таких случаях идет на уступки, понимая, насколько важно для ребенка сохранить хотя бы одного из своих родителей. "Поэтому мы помогаем с тем, чтобы эти отцы смогли вернуться к своим детям", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20250226/deti-2001618137.html

https://ria.ru/20250226/katar-2001616060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария львова-белова