https://ria.ru/20250226/lvova-belova-2001621223.html
Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО
Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО - РИА Новости, 26.02.2025
Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО
Количество обращений от жен участников СВО в аппарат детского омбудсмена снизилось с начала спецоперации, сейчас обращаются в основном по вопросам мест в школах РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:26:00+03:00
2025-02-26T05:26:00+03:00
2025-02-26T05:26:00+03:00
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мария львова-белова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество обращений от жен участников СВО в аппарат детского омбудсмена снизилось с начала спецоперации, сейчас обращаются в основном по вопросам мест в школах и детсадах, а также медпомощи детям, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В самом начале специальной военной операции этих обращений было гораздо больше. Они были связаны с выплатами, они были связаны с правом на образование ребенка, жилищными, имущественными правами детей. Сейчас обращения постепенно снижаются, потому что и фонд "Защитники Отечества" отрабатывает, и разные ветеранские сообщества, и вообще это тема особого внимания глав субъектов", - сказала она. Уполномоченный отметила, что обращения все равно продолжают поступать, они связаны преимущественно с местами в школах и детских садах, правом на медицинскую помощь детям, реабилитацию детей с инвалидностью. "Есть отдельные категории дел, которым уделяем большое внимание: это тогда, когда ребенок остается социальным сиротой, а папа находится на линии фронта. Он является законным представителем единственным, который остался у этого ребенка. Либо мама умерла, либо маму лишили прав, а ребенок у нас оказался в учреждении. И вот здесь мы подключаемся", - подчеркнула Львова-Белова. По ее словам, Минобороны РФ в таких случаях идет на уступки, понимая, насколько важно для ребенка сохранить хотя бы одного из своих родителей. "Поэтому мы помогаем с тем, чтобы эти отцы смогли вернуться к своим детям", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20250226/deti-2001618137.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников СВО
Львова-Белова сообщила о снижении числа обращений от жен участников спецоперации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество обращений от жен участников СВО в аппарат детского омбудсмена снизилось с начала спецоперации, сейчас обращаются в основном по вопросам мест в школах и детсадах, а также медпомощи детям, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В самом начале специальной военной операции этих обращений было гораздо больше. Они были связаны с выплатами, они были связаны с правом на образование ребенка, жилищными, имущественными правами детей. Сейчас обращения постепенно снижаются, потому что и фонд "Защитники Отечества" отрабатывает, и разные ветеранские сообщества, и вообще это тема особого внимания глав субъектов", - сказала она.
Уполномоченный отметила, что обращения все равно продолжают поступать, они связаны преимущественно с местами в школах и детских садах, правом на медицинскую помощь детям, реабилитацию детей с инвалидностью.
"Есть отдельные категории дел, которым уделяем большое внимание: это тогда, когда ребенок остается социальным сиротой, а папа находится на линии фронта. Он является законным представителем единственным, который остался у этого ребенка. Либо мама умерла, либо маму лишили прав, а ребенок у нас оказался в учреждении. И вот здесь мы подключаемся", - подчеркнула Львова-Белова
.
По ее словам, Минобороны РФ в таких случаях идет на уступки, понимая, насколько важно для ребенка сохранить хотя бы одного из своих родителей. "Поэтому мы помогаем с тем, чтобы эти отцы смогли вернуться к своим детям", - добавила детский омбудсмен.