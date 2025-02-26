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Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству - РИА Новости, 26.02.2025
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21:49 26.02.2025 (обновлено: 21:53 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/livan-2001822654.html
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству - РИА Новости, 26.02.2025
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьером Наваф Саламом, сообщается в заявлении парламента. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:49:00+03:00
2025-02-26T21:53:00+03:00
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ливан
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БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьером Наваф Саламом, сообщается в заявлении парламента."Правительство Салама получило вотум доверия, заручившись 95 голосами парламентариев", - говорится в заявлении.Во вторник ливанский премьер в послании правительства обозначил ключевые цели нового кабинета министров, главными из которых стали проведение значительных реформ экономики страны, институтов власти и судебной системы, а также укрепление суверенитета страны и усиление ее обороноспособности.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html
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в мире, ливан
В мире, Ливан
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству

Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Саламом

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьером Наваф Саламом, сообщается в заявлении парламента.
"Правительство Салама получило вотум доверия, заручившись 95 голосами парламентариев", - говорится в заявлении.
Во вторник ливанский премьер в послании правительства обозначил ключевые цели нового кабинета министров, главными из которых стали проведение значительных реформ экономики страны, институтов власти и судебной системы, а также укрепление суверенитета страны и усиление ее обороноспособности.
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