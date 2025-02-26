https://ria.ru/20250226/livan-2001822654.html

Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству

Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству - РИА Новости, 26.02.2025

Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству

Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьером Наваф Саламом, сообщается в заявлении парламента. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:49:00+03:00

2025-02-26T21:49:00+03:00

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БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьером Наваф Саламом, сообщается в заявлении парламента."Правительство Салама получило вотум доверия, заручившись 95 голосами парламентариев", - говорится в заявлении.Во вторник ливанский премьер в послании правительства обозначил ключевые цели нового кабинета министров, главными из которых стали проведение значительных реформ экономики страны, институтов власти и судебной системы, а также укрепление суверенитета страны и усиление ее обороноспособности.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html

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