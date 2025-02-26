https://ria.ru/20250226/lep-2001745238.html

Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП

Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП - РИА Новости, 26.02.2025

Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП

Более 10 тысяч специальных устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи (ЛЭП) в Московской области в 2025 году. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:47:00+03:00

2025-02-26T15:47:00+03:00

2025-02-26T15:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч специальных устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи (ЛЭП) в Московской области в 2025 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство энергетики.Данная мера поможет предотвратить посадку пернатых на опасных участках. Работы выполнит компания "Россети Московский регион", которая делает большой акцент на безопасности птиц."Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона", – отметили в минэнергетики Подмосковья.Всего планируется оборудовать 10,3 тысячи барьерных конструкций и стержней, затрудняющих посадку птиц. Подобные меры принимаются ежегодно: в 2024 году регион получил 7,2 тысячи устройств.

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье)