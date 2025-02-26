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Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП
Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП - РИА Новости, 26.02.2025
Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП
Более 10 тысяч специальных устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи (ЛЭП) в Московской области в 2025 году. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:47:00+03:00
2025-02-26T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч специальных устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи (ЛЭП) в Московской области в 2025 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство энергетики.Данная мера поможет предотвратить посадку пернатых на опасных участках. Работы выполнит компания "Россети Московский регион", которая делает большой акцент на безопасности птиц."Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона", – отметили в минэнергетики Подмосковья.Всего планируется оборудовать 10,3 тысячи барьерных конструкций и стержней, затрудняющих посадку птиц. Подобные меры принимаются ежегодно: в 2024 году регион получил 7,2 тысячи устройств.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Более 10 тысяч специальных устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи (ЛЭП) в Московской области в 2025 году. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на региональное министерство энергетики.
Данная мера поможет предотвратить посадку пернатых на опасных участках. Работы выполнит компания "Россети Московский регион", которая делает большой акцент на безопасности птиц.
"Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона", – отметили в минэнергетики Подмосковья.
Всего планируется оборудовать 10,3 тысячи барьерных конструкций и стержней, затрудняющих посадку птиц. Подобные меры принимаются ежегодно: в 2024 году регион получил 7,2 тысячи устройств.