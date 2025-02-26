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"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о терапии для детей в Абхазии - РИА Новости, 26.02.2025
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12:26 26.02.2025 (обновлено: 12:53 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lekarstva-2001688392.html
"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о терапии для детей в Абхазии
"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о терапии для детей в Абхазии - РИА Новости, 26.02.2025
"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о терапии для детей в Абхазии
Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:26:00+03:00
2025-02-26T12:53:00+03:00
абхазия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний. Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. "Я очень рад, что дети, граждане Российской Федерации, которые находятся сейчас на территории Абхазии, которые выезжают туда на каникулы, посещают там своих родных, имеют возможность профессионального сопровождения со стороны врачей, со стороны специалистов. И усилие фонда "Ашана" очень значимо для того, чтобы эти дети имели поддержку", - сказал Ткаченко на церемонии подписания соглашения. Он пояснил, что благодаря подписанному соглашению дети с российским гражданством точно будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов. Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний. "Это начало такой большой дружбы, которая даст уверенность, что дети будут получать комплексную всеобъемлющую поддержку", - резюмировал Ткаченко. Учредитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что отношения России и Абхазии находятся на важном этапе сотрудничества, а подписанное соглашение открывает много новых горизонтов в области помощи тяжело больным детям. "Подписанное соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" на сегодняшний день для нас, без преувеличения, бесценно. Соглашение, которое сегодня подписано, направлено не только на развитие наших связей, но и демонстрирует нашу общую ответственность за будущее наших детей", - отметил Шакая. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке подписанного соглашения.
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
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абхазия, россия, александр ткаченко (протоиерей), ашан
Абхазия, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Ашан
"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о терапии для детей в Абхазии

"Круг добра" и "Ашана" подписали договор о помощи больным детям из РФ в Абхазии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель правления Фонда "Круг добра", председатель Комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Общественной Палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия и учредитель фонда "Ашана" Беслан Шакая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в Москве
Председатель правления Фонда Круг добра, председатель Комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Общественной Палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко, директор культурно-благотворительного фонда Ашана Мактина Джинджолия и учредитель фонда Ашана Беслан Шакая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель правления Фонда "Круг добра", председатель Комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Общественной Палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия и учредитель фонда "Ашана" Беслан Шакая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в Москве
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.
Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
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"Я очень рад, что дети, граждане Российской Федерации, которые находятся сейчас на территории Абхазии, которые выезжают туда на каникулы, посещают там своих родных, имеют возможность профессионального сопровождения со стороны врачей, со стороны специалистов. И усилие фонда "Ашана" очень значимо для того, чтобы эти дети имели поддержку", - сказал Ткаченко на церемонии подписания соглашения.
Он пояснил, что благодаря подписанному соглашению дети с российским гражданством точно будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов.
Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний.
"Это начало такой большой дружбы, которая даст уверенность, что дети будут получать комплексную всеобъемлющую поддержку", - резюмировал Ткаченко.
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Учредитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что отношения России и Абхазии находятся на важном этапе сотрудничества, а подписанное соглашение открывает много новых горизонтов в области помощи тяжело больным детям.
"Подписанное соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" на сегодняшний день для нас, без преувеличения, бесценно. Соглашение, которое сегодня подписано, направлено не только на развитие наших связей, но и демонстрирует нашу общую ответственность за будущее наших детей", - отметил Шакая.
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке подписанного соглашения.
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