https://ria.ru/20250226/lavrov-2001734315.html
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане - РИА Новости, 26.02.2025
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Доху... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:21:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Доху развитие событий в секторе Газа, Сирии и Ливане, сообщило внешнеполитическое ведомство Катара в социальной сети Х. "Министр иностранных дел Катара обсудил с Лавровым развитие ситуации в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, а также усилия государства Катар в рамках совместного посредничества, которые способствовали достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Разговор также затронул последние события в Сирии и Ливане", - отметили в МИД эмирата. Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что Лавров провел переговоры в Дохе с катарским коллегой, который также является главой правительства.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html
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в мире, катар, россия, доха, сергей лавров
В мире, Катар, Россия, Доха, Сергей Лавров
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане
Лавров обсудил с премьером Катара ситуацию в Газе, Сирии и Ливане