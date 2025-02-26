Рейтинг@Mail.ru
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 26.02.2025 (обновлено: 15:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001734315.html
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане - РИА Новости, 26.02.2025
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Доху... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:21:00+03:00
в мире
катар
россия
доха
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001708349_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_6f3f27dde9a5600b94a3cd307f59da36.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Доху развитие событий в секторе Газа, Сирии и Ливане, сообщило внешнеполитическое ведомство Катара в социальной сети Х. "Министр иностранных дел Катара обсудил с Лавровым развитие ситуации в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, а также усилия государства Катар в рамках совместного посредничества, которые способствовали достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Разговор также затронул последние события в Сирии и Ливане", - отметили в МИД эмирата. Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что Лавров провел переговоры в Дохе с катарским коллегой, который также является главой правительства.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html
катар
россия
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001708349_107:0:1264:868_1920x0_80_0_0_759a7f03469ff7c0aa5e12dbfd309070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, россия, доха, сергей лавров
В мире, Катар, Россия, Доха, Сергей Лавров
Премьер Катара обсудил с Лавровым ситуацию в Газе, Сирии и Ливане

Лавров обсудил с премьером Катара ситуацию в Газе, Сирии и Ливане

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Доху развитие событий в секторе Газа, Сирии и Ливане, сообщило внешнеполитическое ведомство Катара в социальной сети Х.
"Министр иностранных дел Катара обсудил с Лавровым развитие ситуации в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, а также усилия государства Катар в рамках совместного посредничества, которые способствовали достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Разговор также затронул последние события в Сирии и Ливане", - отметили в МИД эмирата.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что Лавров провел переговоры в Дохе с катарским коллегой, который также является главой правительства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана
Вчера, 13:19
 
В миреКатарРоссияДохаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала