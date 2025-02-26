https://ria.ru/20250226/lavrov-2001719760.html

Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса

Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса

Необходимо решить первопричины украинского кризиса, которые заключаются во втягивании страны в НАТО и в притеснении русскоязычного населения, и то, что... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:21:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо решить первопричины украинского кризиса, которые заключаются во втягивании страны в НАТО и в притеснении русскоязычного населения, и то, что останется от Украины по завершении конфликта, тоже должно быть освобождено от "расистских законов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре" - сказал Лавров на пресс-конференции. Он отметил, что первопричины заключаются во втягивании Украины в Североатлантический альянс с прицелом на освоение ее территории для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных. Министр высказался против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения, так как новые территории являются частью России в тех границах, в каких они прописаны в конституции. "Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато