Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001719760.html
Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса
Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса
Необходимо решить первопричины украинского кризиса, которые заключаются во втягивании страны в НАТО и в притеснении русскоязычного населения, и то, что... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:21:00+03:00
2025-02-26T14:21:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/88/1500468818_0:78:2960:1742_1920x0_80_0_0_7c5777a75bb21180eb313c9772cbaeeb.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо решить первопричины украинского кризиса, которые заключаются во втягивании страны в НАТО и в притеснении русскоязычного населения, и то, что останется от Украины по завершении конфликта, тоже должно быть освобождено от "расистских законов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре" - сказал Лавров на пресс-конференции. Он отметил, что первопричины заключаются во втягивании Украины в Североатлантический альянс с прицелом на освоение ее территории для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных. Министр высказался против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения, так как новые территории являются частью России в тех границах, в каких они прописаны в конституции. "Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001713677.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/88/1500468818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c880a1de31da3064f6669da9e1c6cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Лавров призвал решить первопричины украинского кризиса

Лавров призвал освободить от расистских законов то, что останется от Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо решить первопричины украинского кризиса, которые заключаются во втягивании страны в НАТО и в притеснении русскоязычного населения, и то, что останется от Украины по завершении конфликта, тоже должно быть освобождено от "расистских законов", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре" - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Россия против повторного накачивания Украины оружием, заявил Лавров
Вчера, 13:45
Он отметил, что первопричины заключаются во втягивании Украины в Североатлантический альянс с прицелом на освоение ее территории для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных. Министр высказался против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения, так как новые территории являются частью России в тех границах, в каких они прописаны в конституции.
"Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Вчера, 13:56
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала