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Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы - РИА Новости, 26.02.2025
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13:49 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001712137.html
Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы
Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы
Руководство Сирии заинтересовано в том, чтобы содействие нормализации в стране проходило без вмешательства геополитики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:49:00+03:00
2025-02-26T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Сирии заинтересовано в том, чтобы содействие нормализации в стране проходило без вмешательства геополитики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы знаем, что сирийское руководство, и это нам подтвердили катарские собеседники, заинтересовано в том, чтобы содействие реформам, содействие процессам нормализации обстановки внутри страны должно поступать равномерно, сбалансировано, чтобы никто не пытался подчинить эти процессы своим геополитическим целям", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе. Министр подчеркнул, что Сирия больше не хочет быть территорией, на которой решаются геополитические проблемы внешних игроков.
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в мире, сирия, россия, доха, сергей лавров
В мире, Сирия, Россия, Доха, Сергей Лавров
Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы

Глава МИД Лавров: Сирия не хочет быть территорией, где решаются чужие проблемы

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Сирии заинтересовано в том, чтобы содействие нормализации в стране проходило без вмешательства геополитики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы знаем, что сирийское руководство, и это нам подтвердили катарские собеседники, заинтересовано в том, чтобы содействие реформам, содействие процессам нормализации обстановки внутри страны должно поступать равномерно, сбалансировано, чтобы никто не пытался подчинить эти процессы своим геополитическим целям", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
Министр подчеркнул, что Сирия больше не хочет быть территорией, на которой решаются геополитические проблемы внешних игроков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лавров рассказал о проблемах у новой власти Сирии
4 февраля, 12:41
 
В миреСирияРоссияДохаСергей Лавров
 
 
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