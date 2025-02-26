https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html

Россия против повторного накачивания Украины оружием, заявил Лавров

Россия против повторного накачивания Украины оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025

Россия против повторного накачивания Украины оружием, заявил Лавров

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:45:00+03:00

2025-02-26T13:45:00+03:00

2025-02-26T14:27:00+03:00

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ДОХА, 26 фев – РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием", - подчеркнул министр.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001719760.html

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html

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