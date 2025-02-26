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Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности
Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности - РИА Новости, 26.02.2025
Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности
Россия призывает Израиль и ХАМАС строго соблюдать достигнутые договоренности, заявил на конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:36:00+03:00
2025-02-26T13:36:00+03:00
2025-02-26T14:00:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости. Россия призывает Израиль и ХАМАС строго соблюдать достигнутые договоренности, заявил на конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."На Ближнем Востоке отмечаем позитивные изменения. Важно, чтобы достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности строго соблюдались. Это даст возможность выйти на устойчивое прекращение огня и, наконец, преодолеть беспрецедентный по своим разрушительным последствиям кризис в Газе, который унес жизни более 48 тысяч человек", - сказал он.Вершинин добавил, главное сейчас – оказать необходимое содействие всем нуждающимся, добиться возвращения в места проживания временно перемещенных лиц и запуска масштабных работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры.Двадцать второго февраля ХАМАС освободило последних шестерых живых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения. Израиль в тот день должен был выпустить из тюрем порядка 600 палестинских заключенных, но этого не произошло из-за претензий к палестинской стороне.
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москва, в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей вершинин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Москва, В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Вершинин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности
Вершинин: Россия призывает Израиль и ХАМАС строго соблюдать договоренности