https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702745.html
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:17:00+03:00
2025-02-26T13:17:00+03:00
2025-02-26T14:41:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
украина
катар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент (РФ Владимир - ред.) Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар.Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров."Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - подчеркнул министр."Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Лавров.Он также сообщил, что поблагодарил руководство Катара за усилия по содействию в гуманитарных вопросах между Россией и Украиной, в том числе, касающихся возвращения детей в свои семьи. Глава российского МИД отметил, что такая работа будет продолжена.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html
россия
украина
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
Лавров: "Европа никакого мира не хочет"
"Она никакого мира не хочет, потому что ее подопечные еще не выполнили свои главные задачи", — Лавров заявил, что Европа желает и дальше накачивать Украину оружием.
2025-02-26T13:17
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украина, катар, в мире
Россия, Сергей Лавров, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Украина, Катар, В мире
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не блокирует переговоры по Украине