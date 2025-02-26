https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702745.html

Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров

Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025

Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров

Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:17:00+03:00

2025-02-26T13:17:00+03:00

2025-02-26T14:41:00+03:00

россия

сергей лавров

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

украина

катар

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент (РФ Владимир - ред.) Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар.Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров."Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - подчеркнул министр."Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Лавров.Он также сообщил, что поблагодарил руководство Катара за усилия по содействию в гуманитарных вопросах между Россией и Украиной, в том числе, касающихся возвращения детей в свои семьи. Глава российского МИД отметил, что такая работа будет продолжена.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html

россия

украина

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Лавров: "Европа никакого мира не хочет" "Она никакого мира не хочет, потому что ее подопечные еще не выполнили свои главные задачи", — Лавров заявил, что Европа желает и дальше накачивать Украину оружием. 2025-02-26T13:17 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сергей лавров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украина, катар, в мире