https://ria.ru/20250226/lastochka-2001748623.html

"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии

"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии - РИА Новости, 26.02.2025

"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии

Электропоезд "Ласточка", курсирующий между Сочи и Гагрой, удлинит свой маршрут на 80 километров и совершит 27 февраля тестовый рейс до Сухума, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:55:00+03:00

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СУХУМ, 26 фев – РИА Новости. Электропоезд "Ласточка", курсирующий между Сочи и Гагрой, удлинит свой маршрут на 80 километров и совершит 27 февраля тестовый рейс до Сухума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Абхазской железной дороги (АЖД). "Электропоезд "Ласточка", следующий по маршруту Сочи-Гагра, совершит тестовый рейс в Сухум. Поезд проедет на 80 километров больше", - рассказали в пресс-службе АЖД. График маршрута будет утвержден совместно с Абхазской железной дорогой после тестового рейса до Сухума. Предположительно, поезд из Сочи будет делать 12 остановок по пути в столицу Абхазии, рассказали в пресс-службе. "У нас пока нет утверждённого графика маршрута, но мы предполагаем, что "Ласточка" будет отправляться из Сочи в 08.50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно из Сухума поезд будет выезжать в 15.42, а остановок будет восемь", - заявил собеседник агентства. Запустили "Ласточку" из Сочи в Абхазию в июне 2023 года. Первый рейс Сочи - Гагра электропоезд совершил 8 июня 2023 года. Рейсы "Ласточки" в Абхазию стали возможными благодаря договоренности АЖД с ОАО "Российские железные дороги".

https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998058138.html

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сочи, сухум, абхазия, транспорт