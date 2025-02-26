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На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений - РИА Новости, 26.02.2025
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15:47 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/kuban-2001745573.html
На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений
На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений - РИА Новости, 26.02.2025
На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений
Комиссия зафиксировала повреждения в 14 домовладениях в населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на среду, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:47:00+03:00
2025-02-26T15:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
туапсе
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Комиссия зафиксировала повреждения в 14 домовладениях в населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на среду, сообщили в оперштабе региона. "В станице Старотитаровской повреждения зафиксированы по 10 адресам, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка пострадали 4 домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили", - говорится в сообщении. Отмечается, что оценка ущерба в муниципалитете продолжается. В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о попытки ВСУ атаковать гражданские объекты Кубани, были также повреждены дома, квартиры многоэтажного дома, здания детского сада и общежития в Туапсе, в селе Джигинка под Анапой повреждены хозпостройки. Обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском, вспыхнувший в результате открытый огонь потушен. Там ввели локальный режим ЧС.
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краснодарский край
темрюкский район
туапсе
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, туапсе, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Туапсе, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений

В Темрюкском районе Кубани после ночной атаки БПЛА повреждены 14 домовладений

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramСбитый БПЛА ВСУ
Сбитый БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Сбитый БПЛА ВСУ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Комиссия зафиксировала повреждения в 14 домовладениях в населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на среду, сообщили в оперштабе региона.
"В станице Старотитаровской повреждения зафиксированы по 10 адресам, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка пострадали 4 домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оценка ущерба в муниципалитете продолжается.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о попытки ВСУ атаковать гражданские объекты Кубани, были также повреждены дома, квартиры многоэтажного дома, здания детского сада и общежития в Туапсе, в селе Джигинка под Анапой повреждены хозпостройки. Обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском, вспыхнувший в результате открытый огонь потушен. Там ввели локальный режим ЧС.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани
20 февраля, 19:33
 
ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районТуапсеВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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