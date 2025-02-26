https://ria.ru/20250226/kuban-2001745573.html

На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений

На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений - РИА Новости, 26.02.2025

На Кубани после атаки БПЛА пострадали 14 домовладений

Комиссия зафиксировала повреждения в 14 домовладениях в населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на среду, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:47:00+03:00

2025-02-26T15:47:00+03:00

2025-02-26T15:47:00+03:00

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

туапсе

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Комиссия зафиксировала повреждения в 14 домовладениях в населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на среду, сообщили в оперштабе региона. "В станице Старотитаровской повреждения зафиксированы по 10 адресам, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка пострадали 4 домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили", - говорится в сообщении. Отмечается, что оценка ущерба в муниципалитете продолжается. В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о попытки ВСУ атаковать гражданские объекты Кубани, были также повреждены дома, квартиры многоэтажного дома, здания детского сада и общежития в Туапсе, в селе Джигинка под Анапой повреждены хозпостройки. Обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском, вспыхнувший в результате открытый огонь потушен. Там ввели локальный режим ЧС.

https://ria.ru/20250220/dron-2000639198.html

краснодарский край

темрюкский район

туапсе

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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, туапсе, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины