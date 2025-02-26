https://ria.ru/20250226/krym-2001800428.html

Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой

Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой - РИА Новости, 26.02.2025

Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Ольгу Колкову, планировавшую поджечь автомобиль с... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:05:00+03:00

2025-02-26T19:05:00+03:00

2025-02-26T19:05:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

стамбул

украина

служба безопасности украины

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Ольгу Колкову, планировавшую поджечь автомобиль с Z-символикой, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в сентябре 2023 года, Колкова, находясь в Стамбуле, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и стала сотрудничать с иностранной спецслужбой. В ноябре того же года она переехала в Крым, где получила задание от сотрудника СБУ найти компоненты и изготовить две самодельные ручные гранаты, а также определить подходящий объект посягательства - автомобиль c наклеенным на кузове логотипом Z, что она и сделала. Довести преступление до конца она не успела, так как ее задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250226/fsb-2001748950.html

https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html

ростов-на-дону

стамбул

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, стамбул, украина, служба безопасности украины, республика крым, россия