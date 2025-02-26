https://ria.ru/20250226/krym-2001800428.html
Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой
Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой - РИА Новости, 26.02.2025
Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Ольгу Колкову, планировавшую поджечь автомобиль с... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:05:00+03:00
2025-02-26T19:05:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Ольгу Колкову, планировавшую поджечь автомобиль с Z-символикой, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в сентябре 2023 года, Колкова, находясь в Стамбуле, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и стала сотрудничать с иностранной спецслужбой. В ноябре того же года она переехала в Крым, где получила задание от сотрудника СБУ найти компоненты и изготовить две самодельные ручные гранаты, а также определить подходящий объект посягательства - автомобиль c наклеенным на кузове логотипом Z, что она и сделала. Довести преступление до конца она не успела, так как ее задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250226/fsb-2001748950.html
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происшествия, ростов-на-дону, стамбул, украина, служба безопасности украины, республика крым, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Стамбул, Украина, Служба безопасности Украины, Республика Крым, Россия
Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой
Жительницу Крыма осудили на 15 лет за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой