https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html

Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын

Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын - РИА Новости, 26.02.2025

Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о российской армии, заявил ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:19:00+03:00

2025-02-26T05:19:00+03:00

2025-02-26T06:13:00+03:00

москва

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:185:718:589_1920x0_80_0_0_4285262b96c55ec8d0d41fc18d0b1334.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о российской армии, заявил ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката. О задержании Барабаш РИА Новости во вторник сообщили в правоохранительных органах. "По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд", — написал Барабаш на своей странице в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, facebook