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Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын - РИА Новости, 26.02.2025
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05:19 26.02.2025 (обновлено: 06:13 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html
Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын
Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын - РИА Новости, 26.02.2025
Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын
Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о российской армии, заявил ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката. РИА Новости, 26.02.2025
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о российской армии, заявил ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката. О задержании Барабаш РИА Новости во вторник сообщили в правоохранительных органах. "По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд", — написал Барабаш на своей странице в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Кинокритика Барабаш задержали из-за фейков о ВС России, заявил ее сын

Юрий Барабаш: Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за фейков о ВС России

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о российской армии, заявил ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката.
О задержании Барабаш РИА Новости во вторник сообщили в правоохранительных органах.
"По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд", — написал Барабаш на своей странице в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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