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На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.02.2025
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19:19 26.02.2025 (обновлено: 19:28 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kran-2001802509.html
На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие
На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.02.2025
На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие
Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:19:00+03:00
2025-02-26T19:28:00+03:00
происшествия
жилье
пионерский
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик, рабочие госпитализированы с различными травмами. "В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте.. В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Свою проверку начала и прокуратура Калининградской области. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнения федерального законодательства.
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пионерский
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происшествия, жилье, пионерский, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Пионерский, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении крана на стройке в Калининградской области

© Фото : СУ СК России по Калининградской областиНа месте падения подъемного крана в Калининградской области
На месте падения подъемного крана в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : СУ СК России по Калининградской области
На месте падения подъемного крана в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 26 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик, рабочие госпитализированы с различными травмами.
«
"В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте.. В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Свою проверку начала и прокуратура Калининградской области. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнения федерального законодательства.
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ПроисшествияЖильеПионерскийКалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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