https://ria.ru/20250226/kran-2001802509.html

На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие

На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.02.2025

На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:19:00+03:00

2025-02-26T19:19:00+03:00

2025-02-26T19:28:00+03:00

происшествия

жилье

пионерский

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калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 26 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик, рабочие госпитализированы с различными травмами. "В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте.. В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Свою проверку начала и прокуратура Калининградской области. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнения федерального законодательства.

https://ria.ru/20240820/voronezh-1967336296.html

пионерский

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, пионерский, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)