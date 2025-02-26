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Харьковский военкомат пообещал расследовать инцидент с велосипедистом
Харьковский военкомат пообещал расследовать инцидент с велосипедистом - РИА Новости, 26.02.2025
Харьковский военкомат пообещал расследовать инцидент с велосипедистом
Харьковский областной военкомат обещает провести служебное расследование после того, как его сотрудник сбил велосипедиста в Харькове. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:42:00+03:00
2025-02-26T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Харьковский областной военкомат обещает провести служебное расследование после того, как его сотрудник сбил велосипедиста в Харькове. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщило, что сотрудник военкомата в Харькове на ходу сбил мужчину с велосипеда, после чего военные силой "упаковали" пострадавшего в микроавтобус. Как утверждает военкомат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), "гражданин, который передвигался на велосипеде, не реагировал на требования военнослужащих группы" остановиться и предъявить документы. "С целью выяснения причин побега гражданин был остановлен военнослужащим ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.), при этом мужчину столкнули с велосипеда на землю", - заявлено в сообщении. В военкомате утверждают, что велосипедист оказался военнослужащим, который самовольно оставил часть и находился в розыске. "По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", - добавили в областном военкомате. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997760898.html
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В мире, Харьков, Украина, Россия, Страна.ua, Facebook
Харьковский военкомат пообещал расследовать инцидент с велосипедистом
Харьковский областной военкомат обещает расследовать инцидент с велосипедистом