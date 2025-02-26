https://ria.ru/20250226/khamas-2001607179.html

ХАМАС договорилось об освобождении палестинских заключенных

ХАМАС договорилось об освобождении палестинских заключенных - РИА Новости, 26.02.2025

ХАМАС договорилось об освобождении палестинских заключенных

Достигнуто соглашение о решении проблемы задержки с освобождением палестинских заключенных, они будут отпущены в обмен на передачу Израилю тел погибших... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:13:00+03:00

2025-02-26T01:13:00+03:00

2025-02-26T01:13:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Достигнуто соглашение о решении проблемы задержки с освобождением палестинских заключенных, они будут отпущены в обмен на передачу Израилю тел погибших заложников, сообщило палестинское движение ХАМАС. Двадцать второго февраля ХАМАС освободило последних шестерых живых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения. Израиль в тот день должен был выпустить из тюрем порядка 600 палестинских заключенных, но этого не произошло из-за претензий к палестинской стороне. Согласно заявлению ХАМАС, делегация движения посетила Каир для встреч с египетскими официальными лицами, состоялось обсуждение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обмена и перспективы переговоров по второму этапу соглашения. "Было достигнуто соглашение о решении проблемы задержки с освобождением палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены в последней партии. Они будут освобождены одновременно с передачей тел израильских пленных в рамках первого этапа", - говорится в заявлении ХАМАС.

https://ria.ru/20250223/izrail-2001068368.html

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в мире, израиль, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году