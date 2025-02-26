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По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский - РИА Новости, 26.02.2025
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Культура
 
03:16 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html
По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский
По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский - РИА Новости, 26.02.2025
По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский
Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ"... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:16:00+03:00
2025-02-26T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ" художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. "Нужно подождать. Есть начало — нет финала. И говорить о том, что произошло с человеком во время СВО без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать", - заявил Хабенский, отвечая на вопрос о том, почему в репертуаре МХТ имени Чехова пока нет постановок на тему СВО. Он отметил, что в театре уже думают "в этом направлении", в частности разговаривали с поэтессой Анной Ревякиной. Хабенский подчеркнул, что такие постановки нельзя сделать "просто для галочки", чтобы выпустить "своевременный спектакль". "Я не стал бы суетиться, форсировать события. Ребята воюют, рискуют, отдают свои жизни. Так давайте и мы будем аккуратны с этой темой", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, константин хабенский, владимир путин, нато
Культура, Россия, Украина, Европа, Константин Хабенский, Владимир Путин, НАТО
По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский

Хабенский: с литературой об СВО уже можно работать для создания спектакля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ" художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.
"Нужно подождать. Есть начало — нет финала. И говорить о том, что произошло с человеком во время СВО без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать", - заявил Хабенский, отвечая на вопрос о том, почему в репертуаре МХТ имени Чехова пока нет постановок на тему СВО.
Он отметил, что в театре уже думают "в этом направлении", в частности разговаривали с поэтессой Анной Ревякиной. Хабенский подчеркнул, что такие постановки нельзя сделать "просто для галочки", чтобы выпустить "своевременный спектакль".
"Я не стал бы суетиться, форсировать события. Ребята воюют, рискуют, отдают свои жизни. Так давайте и мы будем аккуратны с этой темой", - заключил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Константин Хабенский участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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