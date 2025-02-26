https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html

По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский

По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский - РИА Новости, 26.02.2025

По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский

Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ"... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:16:00+03:00

2025-02-26T03:16:00+03:00

2025-02-26T03:16:00+03:00

культура

россия

украина

европа

константин хабенский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904208390_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_97a417f842a67f3f028eee18ec5841fd.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ" художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. "Нужно подождать. Есть начало — нет финала. И говорить о том, что произошло с человеком во время СВО без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать", - заявил Хабенский, отвечая на вопрос о том, почему в репертуаре МХТ имени Чехова пока нет постановок на тему СВО. Он отметил, что в театре уже думают "в этом направлении", в частности разговаривали с поэтессой Анной Ревякиной. Хабенский подчеркнул, что такие постановки нельзя сделать "просто для галочки", чтобы выпустить "своевременный спектакль". "Я не стал бы суетиться, форсировать события. Ребята воюют, рискуют, отдают свои жизни. Так давайте и мы будем аккуратны с этой темой", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250114/habenskij-1993669496.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, константин хабенский, владимир путин, нато