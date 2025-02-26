https://ria.ru/20250226/kazn-2001792789.html

КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни

КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни - РИА Новости, 26.02.2025

КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни

Позиция Конституционного суда (КС) России по поводу применения смертной казни остается неизменной и выражается в том, что право не быть подвергнутым высшей мере РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:27:00+03:00

2025-02-26T18:27:00+03:00

2025-02-26T18:34:00+03:00

здоровье - общество

россия

валерий зорькин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Позиция Конституционного суда (КС) России по поводу применения смертной казни остается неизменной и выражается в том, что право не быть подвергнутым высшей мере наказания устойчиво гарантировано в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. "Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу применения смертной казни в России закреплена в Постановлении от 2 февраля 1999 года №3-П, а также в определениях от 19 ноября 2009 года №1344-О-Р и от 9 ноября 2010 года №1536-О-Р, согласно которым в Российской Федерации сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни", - говорится в ответе пресс-службы КС России на запрос РИА Новости. Как отмечается, эти решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. В пресс-службе КС добавили также, что за последние годы председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин "не единожды подчеркивал актуальность позиции Конституционного суда по данному вопросу и указывал, что возвращение смертной казни возможно только в случае принятия новой Конституции". В апреле 2024 года Ирина Подносова, на тот момент кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, а ныне председатель, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение по этому вопросу не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. По ее словам, это вопрос изменения конституции. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, заявлял о неизменности позиции против возвращения смертной казни.

https://ria.ru/20250226/peskov-2001685572.html

https://ria.ru/20240819/kazn-1966958906.html

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Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, валерий зорькин, дмитрий песков, ирина подносова