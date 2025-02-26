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КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни - РИА Новости, 26.02.2025
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18:27 26.02.2025 (обновлено: 18:34 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kazn-2001792789.html
КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни
КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни - РИА Новости, 26.02.2025
КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни
Позиция Конституционного суда (КС) России по поводу применения смертной казни остается неизменной и выражается в том, что право не быть подвергнутым высшей мере РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:27:00+03:00
2025-02-26T18:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
валерий зорькин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Позиция Конституционного суда (КС) России по поводу применения смертной казни остается неизменной и выражается в том, что право не быть подвергнутым высшей мере наказания устойчиво гарантировано в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. "Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу применения смертной казни в России закреплена в Постановлении от 2 февраля 1999 года №3-П, а также в определениях от 19 ноября 2009 года №1344-О-Р и от 9 ноября 2010 года №1536-О-Р, согласно которым в Российской Федерации сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни", - говорится в ответе пресс-службы КС России на запрос РИА Новости. Как отмечается, эти решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. В пресс-службе КС добавили также, что за последние годы председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин "не единожды подчеркивал актуальность позиции Конституционного суда по данному вопросу и указывал, что возвращение смертной казни возможно только в случае принятия новой Конституции". В апреле 2024 года Ирина Подносова, на тот момент кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, а ныне председатель, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение по этому вопросу не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. По ее словам, это вопрос изменения конституции. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, заявлял о неизменности позиции против возвращения смертной казни.
https://ria.ru/20250226/peskov-2001685572.html
https://ria.ru/20240819/kazn-1966958906.html
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здоровье - общество, россия, валерий зорькин, дмитрий песков, ирина подносова
Здоровье - Общество, Россия, Валерий Зорькин, Дмитрий Песков, Ирина Подносова
КС подтвердил неизменность позиции по смертной казни

КС: в России гарантировано право не быть приговоренным к смертной казни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Позиция Конституционного суда (КС) России по поводу применения смертной казни остается неизменной и выражается в том, что право не быть подвергнутым высшей мере наказания устойчиво гарантировано в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе КС РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь
Вчера, 12:18
«
"Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу применения смертной казни в России закреплена в Постановлении от 2 февраля 1999 года №3-П, а также в определениях от 19 ноября 2009 года №1344-О-Р и от 9 ноября 2010 года №1536-О-Р, согласно которым в Российской Федерации сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни", - говорится в ответе пресс-службы КС России на запрос РИА Новости.
Как отмечается, эти решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
В пресс-службе КС добавили также, что за последние годы председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин "не единожды подчеркивал актуальность позиции Конституционного суда по данному вопросу и указывал, что возвращение смертной казни возможно только в случае принятия новой Конституции".
В апреле 2024 года Ирина Подносова, на тот момент кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, а ныне председатель, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение по этому вопросу не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. По ее словам, это вопрос изменения конституции. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, заявлял о неизменности позиции против возвращения смертной казни.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Госдуме предложили отменить мораторий на казнь для иностранных наемников
19 августа 2024, 01:08
 
Здоровье - ОбществоРоссияВалерий ЗорькинДмитрий ПесковИрина Подносова
 
 
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