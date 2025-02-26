https://ria.ru/20250226/kazn-2001655552.html
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 26.02.2025
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:35:00+03:00
2025-02-26T10:35:00+03:00
2025-02-26T10:49:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ.Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено.Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
https://ria.ru/20250224/inoagenty-2001245107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в просвещении в России
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ.
Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ
, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено.
Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.
Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.