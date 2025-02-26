https://ria.ru/20250226/kazn-2001655552.html

Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании

Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 26.02.2025

Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании

Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:35:00+03:00

2025-02-26T10:35:00+03:00

2025-02-26T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ.Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено.Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.

https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html

https://ria.ru/20250224/inoagenty-2001245107.html

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