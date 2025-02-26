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Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 26.02.2025
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10:35 26.02.2025 (обновлено: 10:49 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kazn-2001655552.html
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 26.02.2025
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ.Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено.Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в образовании

Комитет ГД одобрил проект о запрете на участие иноагентов в просвещении в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ.
Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено.
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Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.
Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.
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