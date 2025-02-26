https://ria.ru/20250226/katar-2001616060.html
Львова-Белова рассказала о роли Катара при воссоединении детей с семьями
Львова-Белова рассказала о роли Катара при воссоединении детей с семьями - РИА Новости, 26.02.2025
Львова-Белова рассказала о роли Катара при воссоединении детей с семьями
Катар помогает России в верификации фактов воссоединения детей с семьями на Украине, раньше Украина это отрицала, хотя РФ никогда не препятствовала в передаче... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:51:00+03:00
2025-02-26T03:51:00+03:00
2025-02-26T03:51:00+03:00
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мария львова-белова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Катар помогает России в верификации фактов воссоединения детей с семьями на Украине, раньше Украина это отрицала, хотя РФ никогда не препятствовала в передаче ребенка родственникам, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен рассказала, что основным посредником в воссоединениях детей с родственниками на Украине и в России выступает государство Катар. Страна помогает с транспортными расходами, переговорами, документами. "Самое главное - верификация тех случаев, когда мы детей воссоединили, передали, потому что раньше мы эту работу вели, но про это никто не знал, и Украина это отрицала, при том, что мы никогда не препятствовали тому, чтобы, если есть родственник, передать ребенка", - сказала Львова-Белова.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001613300.html
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россия, украина, катар, мария львова-белова
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о роли Катара при воссоединении детей с семьями
Львова-Белова: Катар помогает России в верификации фактов воссоединения детей