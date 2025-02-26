Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка
Президента Гвинеи-Бисау перед Большим Кремлевским дворцом встречал конный караул
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал конный караул Президентского полка.
Президента Гвинеи-Бисау на подъезде к Большому Кремлевскому дворцу встретили кавалеристы Президентского полка, конный караул выстроился вдоль дороги.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
После прибытия лидера в Георгиевском зале состоялась торжественная церемония. Президент России Владимир Путин встретил гостя, лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии также присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау.
Как ожидается, после встречи в узком составе переговоры лидеров продолжатся в широком составе, а затем – за рабочим обедом.