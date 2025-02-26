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Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка - РИА Новости, 26.02.2025
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18:11 26.02.2025 (обновлено: 18:27 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/karaul-2001789262.html
Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка
Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка - РИА Новости, 26.02.2025
Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка
Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:11:00+03:00
2025-02-26T18:27:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал конный караул Президентского полка. Президента Гвинеи-Бисау на подъезде к Большому Кремлевскому дворцу встретили кавалеристы Президентского полка, конный караул выстроился вдоль дороги. После прибытия лидера в Георгиевском зале состоялась торжественная церемония. Президент России Владимир Путин встретил гостя, лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии также присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау. Как ожидается, после встречи в узком составе переговоры лидеров продолжатся в широком составе, а затем – за рабочим обедом.
https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html
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гвинея-бисау, россия, владимир путин, москва
Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Путин, Москва
Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка

Президента Гвинеи-Бисау перед Большим Кремлевским дворцом встречал конный караул

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал конный караул Президентского полка.
Президента Гвинеи-Бисау на подъезде к Большому Кремлевскому дворцу встретили кавалеристы Президентского полка, конный караул выстроился вдоль дороги.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
После прибытия лидера в Георгиевском зале состоялась торжественная церемония. Президент России Владимир Путин встретил гостя, лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии также присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау.
Как ожидается, после встречи в узком составе переговоры лидеров продолжатся в широком составе, а затем – за рабочим обедом.
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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