https://ria.ru/20250226/karaul-2001789262.html

Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка

Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка - РИА Новости, 26.02.2025

Лидера Гвинеи-Бисау в Кремле встречал конный караул Президентского полка

Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:11:00+03:00

2025-02-26T18:11:00+03:00

2025-02-26T18:27:00+03:00

гвинея-бисау

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед Большим Кремлевским дворцом, где в среду проходят российско-бисайские переговоры на высшем уровне, встречал конный караул Президентского полка. Президента Гвинеи-Бисау на подъезде к Большому Кремлевскому дворцу встретили кавалеристы Президентского полка, конный караул выстроился вдоль дороги. После прибытия лидера в Георгиевском зале состоялась торжественная церемония. Президент России Владимир Путин встретил гостя, лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии также присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау. Как ожидается, после встречи в узком составе переговоры лидеров продолжатся в широком составе, а затем – за рабочим обедом.

https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

гвинея-бисау

россия

москва

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гвинея-бисау, россия, владимир путин, москва