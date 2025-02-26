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На Камчатке женщину задержали за фиктивную регистрацию 150 мигрантов
На Камчатке женщину задержали за фиктивную регистрацию 150 мигрантов - РИА Новости, 26.02.2025
На Камчатке женщину задержали за фиктивную регистрацию 150 мигрантов
Полицейские на Камчатке задержали местную жительницу по подозрению в фиктивной постановке на учет по месту пребывания не менее 150 мигрантов, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:28:00+03:00
2025-02-26T06:28:00+03:00
2025-02-26T06:28:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Полицейские на Камчатке задержали местную жительницу по подозрению в фиктивной постановке на учет по месту пребывания не менее 150 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "Выявлен факт нарушения миграционного законодательства 38-летней местной жительницей. Установлено, что с октября 2024 года по январь 2025 года, она фиктивно поставила на миграционный учет не менее 150 иностранных граждан по месту пребывания и за это получила от них денежное вознаграждение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при этом, в 2024 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ, за фиктивную постановку на учет 197 иностранных граждан по месту пребывания. Судом ей был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, добавили в УМВД. Там же уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено новое уголовное дело за фиктивную регистрацию. Женщине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении, заключили в УМВД.
https://realty.ria.ru/20241213/nachalo-1989000712.html
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке женщину задержали за фиктивную регистрацию 150 мигрантов
Полицейские на Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию 150 мигрантов