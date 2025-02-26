https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001611808.html

Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 26.02.2025

Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к шести годам лишения свободы условно семейную пару за создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T02:33:00+03:00

2025-02-26T02:33:00+03:00

2025-02-26T02:33:00+03:00

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

свидетели иеговы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к шести годам лишения свободы условно семейную пару за создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила пресс-служба суда. "Супруги, являясь участниками религиозного объединения "Свидетели Иеговы"*, вступили в сговор для продолжения противоправной деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящей в ее структуру МРО Свидетелей Иеговы* "Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы суда, в частности, подсудимый формировал состав группы, проводил для ее участников религиозные конференции и так далее. Супруга его полностью поддерживала и разделяла с ним эти функции. Действия супругов были квалифицированы по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". "Суд назначил супругам наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных объединений сроком на три года, с ограничением свободы сроком на один год. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html

https://ria.ru/20250203/primore-1996960154.html

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

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россия, камчатка, петропавловск-камчатский, свидетели иеговы