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Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 26.02.2025
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02:33 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001611808.html
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 26.02.2025
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к шести годам лишения свободы условно семейную пару за создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:33:00+03:00
2025-02-26T02:33:00+03:00
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
свидетели иеговы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к шести годам лишения свободы условно семейную пару за создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила пресс-служба суда. "Супруги, являясь участниками религиозного объединения "Свидетели Иеговы"*, вступили в сговор для продолжения противоправной деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящей в ее структуру МРО Свидетелей Иеговы* "Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы суда, в частности, подсудимый формировал состав группы, проводил для ее участников религиозные конференции и так далее. Супруга его полностью поддерживала и разделяла с ним эти функции. Действия супругов были квалифицированы по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". "Суд назначил супругам наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных объединений сроком на три года, с ограничением свободы сроком на один год. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html
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россия, камчатка, петропавловск-камчатский, свидетели иеговы
Россия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Свидетели Иеговы
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Семейную пару с Камчатки осудили условно за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к шести годам лишения свободы условно семейную пару за создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила пресс-служба суда.
"Супруги, являясь участниками религиозного объединения "Свидетели Иеговы"*, вступили в сговор для продолжения противоправной деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящей в ее структуру МРО Свидетелей Иеговы* "Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы суда, в частности, подсудимый формировал состав группы, проводил для ее участников религиозные конференции и так далее. Супруга его полностью поддерживала и разделяла с ним эти функции. Действия супругов были квалифицированы по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
"Суд назначил супругам наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных объединений сроком на три года, с ограничением свободы сроком на один год. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
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РоссияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСвидетели Иеговы
 
 
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