Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/izrail-2001608970.html
В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии
В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии - РИА Новости, 26.02.2025
В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии
Израиль нанесет удар в ответ на любую попытку вооруженных сил новых сирийский властей или каких-либо вооруженных группировок закрепиться на юге Сирии, заявил во РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:36:00+03:00
2025-02-26T01:36:00+03:00
в мире
израиль
сирия
дамаск (город)
исраэль кац
биньямин нетаньяху
telegram
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Израиль нанесет удар в ответ на любую попытку вооруженных сил новых сирийский властей или каких-либо вооруженных группировок закрепиться на юге Сирии, заявил во вторник вечером министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "Мы не позволим югу Сирии превратиться в южный Ливан. Любая попытка сирийского режима и террористических организаций закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем", - приводит пресс-служба ведомства заявление министра. Кац отметил, что ВВС Израиля сейчас наносят удары в рамках новой политики Израиля по демилитаризации юга Сирии - от границ буферной зоны на Голанских высотах вплоть до Дамаска. Минобороны Израиля сообщил в своем аккаунте в Telegram, что атаковало цели в южной Сирии, включая командные центры и места хранения оружия. Ранее в феврале премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска, и потребовал полной демилитаризации юга Сирии. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на сирийских Голанских высотах. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
https://ria.ru/20250222/izrail-2001051867.html
https://ria.ru/20250226/damask-2001605212.html
израиль
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10cf89f098c6f7c3eb5767ed23acad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, дамаск (город), исраэль кац, биньямин нетаньяху, telegram, оон
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Telegram, ООН
В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии

Министр обороны Кац: Израиль ответит на любые попытки закрепиться на юге Сирии

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Израиль нанесет удар в ответ на любую попытку вооруженных сил новых сирийский властей или каких-либо вооруженных группировок закрепиться на юге Сирии, заявил во вторник вечером министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Мы не позволим югу Сирии превратиться в южный Ливан. Любая попытка сирийского режима и террористических организаций закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем", - приводит пресс-служба ведомства заявление министра.
Сирия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
23 февраля, 19:19
Кац отметил, что ВВС Израиля сейчас наносят удары в рамках новой политики Израиля по демилитаризации юга Сирии - от границ буферной зоны на Голанских высотах вплоть до Дамаска.
Минобороны Израиля сообщил в своем аккаунте в Telegram, что атаковало цели в южной Сирии, включая командные центры и места хранения оружия.
Ранее в феврале премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска, и потребовал полной демилитаризации юга Сирии. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на сирийских Голанских высотах.
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Израиль нанес удар по границе Сирии и Ливана
22 февраля, 23:12
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Дамаске прогремела серия взрывов, сообщают СМИ
00:16
 
В миреИзраильСирияДамаск (город)Исраэль КацБиньямин НетаньяхуTelegramООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала