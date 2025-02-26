https://ria.ru/20250226/izrail-2001608970.html

В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии

В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии - РИА Новости, 26.02.2025

В Израиле заявили, что ответят на любую попытку закрепиться на юге Сирии

Израиль нанесет удар в ответ на любую попытку вооруженных сил новых сирийский властей или каких-либо вооруженных группировок закрепиться на юге Сирии, заявил во РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:36:00+03:00

2025-02-26T01:36:00+03:00

2025-02-26T01:36:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Израиль нанесет удар в ответ на любую попытку вооруженных сил новых сирийский властей или каких-либо вооруженных группировок закрепиться на юге Сирии, заявил во вторник вечером министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "Мы не позволим югу Сирии превратиться в южный Ливан. Любая попытка сирийского режима и террористических организаций закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем", - приводит пресс-служба ведомства заявление министра. Кац отметил, что ВВС Израиля сейчас наносят удары в рамках новой политики Израиля по демилитаризации юга Сирии - от границ буферной зоны на Голанских высотах вплоть до Дамаска. Минобороны Израиля сообщил в своем аккаунте в Telegram, что атаковало цели в южной Сирии, включая командные центры и места хранения оружия. Ранее в феврале премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска, и потребовал полной демилитаризации юга Сирии. Премьер также заявил, что Израиль не потерпит угроз в адрес друзской общины, которая проживает на сирийских Голанских высотах. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html

https://ria.ru/20250222/izrail-2001051867.html

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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), исраэль кац, биньямин нетаньяху, telegram, оон