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Суд в Москве рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.02.2025
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07:46 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/isk-2001630467.html
Суд в Москве рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей
Суд в Москве рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.02.2025
Суд в Москве рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей
Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:46:00+03:00
2025-02-26T07:46:00+03:00
экономика
москва
калининградская область
яндекс
московский городской суд
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Направить гражданское дело... об обязании выкупить принадлежащие акционерам акции либо осуществить их обмен для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы", - сказано в решении Мосгорсуда. Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, но затем передан по подсудности. В этом иске миноритарные акционеры просят обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги российского "Яндекса" либо выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку. Изначально иск был подан Александром Батлуком в интересах примерно 90 лиц, позднее к иску присоединились еще 30-40 лиц. Общая сумма требований оценивается в 7 миллиардов рублей. Yandex N.V. выделила свой основной российский бизнес в зарегистрированную в Калининградской области международную компанию ПАО "Яндекс" и в феврале прошлого года объявила о продаже этого бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Основным владельцем МКПАО "Яндекс" стал ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Как рассказал ранее представитель ответчика, ЗПИФ "Консорциум. Первый" выкупил или обменял часть акций Yandeх N.V., но обязанности выкупать все акции у него не было. Ранее сообщалось, что ЗПИФ "Консорциум. Первый" в мае прошлого года объявил предложение об обмене учитываемых в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе, а в июле – о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа.
https://ria.ru/20250224/genprokuratura-2001205759.html
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экономика, москва, калининградская область, яндекс, московский городской суд
Экономика, Москва, Калининградская область, Яндекс, Московский городской суд
Суд в Москве рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск акционеров Yandex на 7 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Направить гражданское дело... об обязании выкупить принадлежащие акционерам акции либо осуществить их обмен для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы", - сказано в решении Мосгорсуда.
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Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, но затем передан по подсудности.
В этом иске миноритарные акционеры просят обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги российского "Яндекса" либо выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку. Изначально иск был подан Александром Батлуком в интересах примерно 90 лиц, позднее к иску присоединились еще 30-40 лиц. Общая сумма требований оценивается в 7 миллиардов рублей.
Yandex N.V. выделила свой основной российский бизнес в зарегистрированную в Калининградской области международную компанию ПАО "Яндекс" и в феврале прошлого года объявила о продаже этого бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Основным владельцем МКПАО "Яндекс" стал ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
Как рассказал ранее представитель ответчика, ЗПИФ "Консорциум. Первый" выкупил или обменял часть акций Yandeх N.V., но обязанности выкупать все акции у него не было.
Ранее сообщалось, что ЗПИФ "Консорциум. Первый" в мае прошлого года объявил предложение об обмене учитываемых в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе, а в июле – о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа.
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