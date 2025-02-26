Губернатор Смоленской области поздравил "Славутич" с выходом в плей-инн
Губернатор Анохин: "Славутич" показал красивый хоккей и настоящий характер
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил ХК "Славутич" с выходом в плей-инн белорусской Экстралиги.
"Поздравляю "Славутич" с великолепным результатом во втором матче мини-серии с горняками из "Шахтера"! Это была настоящая боевая игра с высоким накалом страстей. Наши богатыри продемонстрировали красивый хоккей и настоящий характер! Дальше нас ждет плэй-ин!", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что "Славутич" - единственная российская команда, выступающая в Экстралиге.
"Ребята на равных бьются с титанами белорусского хоккея. К самоотдаче команды нет никаких вопросов, и это видит не только тренер, но и самое главное – болельщики смолян. Каждая домашняя встреча "Славутича" собирает полные трибуны ледовой арены "Юбилейного". И это – главное подтверждение правильности того выбора, который был сделан нами – возродить хоккейную команду "Славутич", вернуть Смоленск в большую игру", - привели в пресс-службе облправительства слова Анохина.
Он добавил, что в Смоленской области не только работают над развитием спорта, но и решают важную интеграционную задачу. "У Смоленской области, граничащей с Белоруссией, особая роль в развитии Союзного государства. Наши контакты с братской республикой уплотняются на всех уровнях: в туризме, промышленности, сельском хозяйстве и спорте", - резюмировал губернатор.
Глава Смоленщины: увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров
17 декабря 2024, 19:47