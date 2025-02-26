https://ria.ru/20250226/gubernator-2001681479.html

Губернатор Смоленской области поздравил "Славутич" с выходом в плей-инн

Губернатор Смоленской области поздравил "Славутич" с выходом в плей-инн - РИА Новости, 26.02.2025

Губернатор Смоленской области поздравил "Славутич" с выходом в плей-инн

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил ХК "Славутич" с выходом в плей-инн белорусской Экстралиги. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:04:00+03:00

2025-02-26T12:04:00+03:00

2025-02-26T12:04:00+03:00

смоленская область

спорт

смоленск

белоруссия

василий анохин

славутич

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил ХК "Славутич" с выходом в плей-инн белорусской Экстралиги. "Поздравляю "Славутич" с великолепным результатом во втором матче мини-серии с горняками из "Шахтера"! Это была настоящая боевая игра с высоким накалом страстей. Наши богатыри продемонстрировали красивый хоккей и настоящий характер! Дальше нас ждет плэй-ин!", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что "Славутич" - единственная российская команда, выступающая в Экстралиге. "Ребята на равных бьются с титанами белорусского хоккея. К самоотдаче команды нет никаких вопросов, и это видит не только тренер, но и самое главное – болельщики смолян. Каждая домашняя встреча "Славутича" собирает полные трибуны ледовой арены "Юбилейного". И это – главное подтверждение правильности того выбора, который был сделан нами – возродить хоккейную команду "Славутич", вернуть Смоленск в большую игру", - привели в пресс-службе облправительства слова Анохина. Он добавил, что в Смоленской области не только работают над развитием спорта, но и решают важную интеграционную задачу. "У Смоленской области, граничащей с Белоруссией, особая роль в развитии Союзного государства. Наши контакты с братской республикой уплотняются на всех уровнях: в туризме, промышленности, сельском хозяйстве и спорте", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20250226/nabor-2001662888.html

https://ria.ru/20241217/anokhin-1989783234.html

смоленск

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Артем Смирнов

спорт, смоленск, белоруссия, василий анохин, славутич