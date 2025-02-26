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В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции - РИА Новости, 26.02.2025
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23:37 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html
В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции
В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции - РИА Новости, 26.02.2025
В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции
Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:37:00+03:00
2025-02-26T23:37:00+03:00
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андрей маслов
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кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил газете "Известия" российский посол в Греции Андрей Маслов. "Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран - членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы", - сообщил дипломат. Как напоминает издание, госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, такое взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран. Между тем руководство Греции - премьер-министр Кириакос Мицотакис, министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, министр национальной обороны Никос Дендиас и другие чиновники правительства - постоянно выступает с антироссийскими заявлениями.
https://ria.ru/20250220/muradov-2000497447.html
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в мире, греция, россия, сша, андрей маслов, марко рубио, кириакос мицотакис, евросоюз, афины
В мире, Греция, Россия, США, Андрей Маслов, Марко Рубио, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, Афины
В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции

Посол Маслов: в Греции сохраняется конфронтационный курс в отношении России

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил газете "Известия" российский посол в Греции Андрей Маслов.
"Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран - членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы", - сообщил дипломат.
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20 февраля, 11:13
Как напоминает издание, госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, такое взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.
Между тем руководство Греции - премьер-министр Кириакос Мицотакис, министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, министр национальной обороны Никос Дендиас и другие чиновники правительства - постоянно выступает с антироссийскими заявлениями.
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Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ
19 января, 20:08
 
В миреГрецияРоссияСШААндрей МасловМарко РубиоКириакос МицотакисЕвросоюзАфины
 
 
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