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Госдума в I чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию - РИА Новости, 26.02.2025
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15:02 26.02.2025 (обновлено: 15:03 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gosduma-2001728888.html
Госдума в I чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию
Госдума в I чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию - РИА Новости, 26.02.2025
Госдума в I чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:02:00+03:00
2025-02-26T15:03:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе по решению суда. Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов многоквартирного дома (МКД) предоставлять доступ газовщикам к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, в случае, если жильцы МКД добровольно не исполняют данную обязанность, или они отказывают в предоставлении такого доступа, законопроектом предлагается закрепить право специализированной организации обратиться в суд с заявлением обязать обеспечить доступ газовщикам осуществить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Также предлагается ввести сокращенный срок (12 дней) рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки данный законопроект. Как пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в прошлом году Госдума приняла поправки в КоАП РФ, согласно которым были увеличены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру в пять раз – до 10 тысяч рублей. Он добавил, что "наказание есть, а обязанности соблюдать правило – нет". "Пока мы не устраним пробел в Жилищном кодексе и не зафиксируем обязанность собственников допускать в квартиру газовщиков, применение санкций невозможно. Изменение этой ситуации и является основной целью нашего законопроекта", - подчеркнул Кошелев. Как рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, согласно документу каждый житель должен быть предупрежден о дате и времени прихода газовщиков. По его словам, в соответствии с законопроектом, правительство РФ установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке. "Лично я настаиваю на извещениях в электронном и в традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного, умышленного недопуска со стороны тех, кто ставит свою жизнь и жизни соседей под угрозу", - отметил он.
https://ria.ru/20250225/dopusk-2001594600.html
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общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
Госдума в I чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию

Госдума в I чтении приняла проект о доступе газовщиков к оборудованию в МКД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе по решению суда.
Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов многоквартирного дома (МКД) предоставлять доступ газовщикам к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
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Кроме того, в случае, если жильцы МКД добровольно не исполняют данную обязанность, или они отказывают в предоставлении такого доступа, законопроектом предлагается закрепить право специализированной организации обратиться в суд с заявлением обязать обеспечить доступ газовщикам осуществить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Также предлагается ввести сокращенный срок (12 дней) рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки данный законопроект.
Как пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в прошлом году Госдума приняла поправки в КоАП РФ, согласно которым были увеличены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру в пять раз – до 10 тысяч рублей. Он добавил, что "наказание есть, а обязанности соблюдать правило – нет".
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"Пока мы не устраним пробел в Жилищном кодексе и не зафиксируем обязанность собственников допускать в квартиру газовщиков, применение санкций невозможно. Изменение этой ситуации и является основной целью нашего законопроекта", - подчеркнул Кошелев.
Как рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, согласно документу каждый житель должен быть предупрежден о дате и времени прихода газовщиков. По его словам, в соответствии с законопроектом, правительство РФ установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке.
"Лично я настаиваю на извещениях в электронном и в традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного, умышленного недопуска со стороны тех, кто ставит свою жизнь и жизни соседей под угрозу", - отметил он.
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