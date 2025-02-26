https://ria.ru/20250226/gosduma-2001683363.html

В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине

В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в миротворцах на Украине нет необходимости, конфликт сойдет на... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:12:00+03:00

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2025-02-26T12:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в миротворцах на Украине нет необходимости, конфликт сойдет на нет, если НАТО откажется от планов расширения к границам России, а нацистский киевский режим будет навсегда изгнан. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. "В миротворцах на Украине нет необходимости. Достичь стабильного мира можно и без миротворческих миссий западных стран, которые, тем более, по сути станут скрытой интервенцией. Достаточно НАТО официально отказаться от планов расширения на восток к границам России, а нацистский киевский режим должен быть навсегда изгнан. На Украине к власти должны прийти здравомыслящие политические силы, настроенные на конструктивные взаимоотношения с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, есть риск, что под видом миротворцев западные страны попытаются разместить у границ России военный контингент НАТО.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html

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в мире, россия, михаил шеремет, дональд трамп, нато