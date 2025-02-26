Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/gosduma-2001683363.html
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в миротворцах на Украине нет необходимости, конфликт сойдет на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:12:00+03:00
2025-02-26T12:12:00+03:00
в мире
россия
михаил шеремет
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в миротворцах на Украине нет необходимости, конфликт сойдет на нет, если НАТО откажется от планов расширения к границам России, а нацистский киевский режим будет навсегда изгнан. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. "В миротворцах на Украине нет необходимости. Достичь стабильного мира можно и без миротворческих миссий западных стран, которые, тем более, по сути станут скрытой интервенцией. Достаточно НАТО официально отказаться от планов расширения на восток к границам России, а нацистский киевский режим должен быть навсегда изгнан. На Украине к власти должны прийти здравомыслящие политические силы, настроенные на конструктивные взаимоотношения с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, есть риск, что под видом миротворцев западные страны попытаются разместить у границ России военный контингент НАТО.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, михаил шеремет, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, НАТО
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине

Депутат Шеремет заявил об отсутствии необходимости в миротворцах на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в миротворцах на Украине нет необходимости, конфликт сойдет на нет, если НАТО откажется от планов расширения к границам России, а нацистский киевский режим будет навсегда изгнан.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
"В миротворцах на Украине нет необходимости. Достичь стабильного мира можно и без миротворческих миссий западных стран, которые, тем более, по сути станут скрытой интервенцией. Достаточно НАТО официально отказаться от планов расширения на восток к границам России, а нацистский киевский режим должен быть навсегда изгнан. На Украине к власти должны прийти здравомыслящие политические силы, настроенные на конструктивные взаимоотношения с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, есть риск, что под видом миротворцев западные страны попытаются разместить у границ России военный контингент НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
Вчера, 00:35
 
В миреРоссияМихаил ШереметДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала