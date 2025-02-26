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В ГД предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО - РИА Новости, 26.02.2025
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01:11 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/gosduma-2001607008.html
В ГД предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО
В ГД предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В ГД предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается предоставить право совершеннолетним детям... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:11:00+03:00
2025-02-26T01:11:00+03:00
общество
россия
амир хамитов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается предоставить право совершеннолетним детям претендовать на страховые выплаты в случае гибели родителя на СВО, если у него нет других родственников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается уточнить категории получателей выплат путем дополнения перечня членов семьи военнослужащих и добровольцев совершеннолетними детьми, которые при отсутствии иных членов семьи военнослужащего и добровольца имеют право получить страховые выплаты и пособия", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время единовременные выплаты и страховые компенсации получают несовершеннолетние дети военнослужащих и добровольцев, дети старше 18 лет, если стали инвалидами до совершеннолетия, студенты до 23 лет, если на момент гибели родителя обучались, а также студенты, поступившие в другой вуз в год отчисления, если родитель погиб в этот период. В документе уточняется, что во время СВО многие взрослые дети остаются единственными наследниками, но не могут получить выплаты, так как фактически не считаются членами семьи. Как рассказал РИА Новости один из авторов проекта Амир Хамитов, в России принимается множество мер по поддержке участников СВО и их семей, и, в частности, существуют единовременные страховые выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. "Еще в апреле прошлого года президент России подписал указ, согласно которому единовременные выплаты начисляются в том числе и совершеннолетним детям участников СВО", - сказал депутат Госдумы. Он пояснил, что, согласно данной инициативе, уточняется перечень получателей страховых выплат, и в случае ее принятия исчезнет не только юридическое противоречие, но и человеческая несправедливость по отношению к близким героев России.
https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html
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общество, россия, амир хамитов, госдума рф
Общество, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО

"Новые люди" предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается предоставить право совершеннолетним детям претендовать на страховые выплаты в случае гибели родителя на СВО, если у него нет других родственников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается уточнить категории получателей выплат путем дополнения перечня членов семьи военнослужащих и добровольцев совершеннолетними детьми, которые при отсутствии иных членов семьи военнослужащего и добровольца имеют право получить страховые выплаты и пособия", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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Отмечается, что в настоящее время единовременные выплаты и страховые компенсации получают несовершеннолетние дети военнослужащих и добровольцев, дети старше 18 лет, если стали инвалидами до совершеннолетия, студенты до 23 лет, если на момент гибели родителя обучались, а также студенты, поступившие в другой вуз в год отчисления, если родитель погиб в этот период.
В документе уточняется, что во время СВО многие взрослые дети остаются единственными наследниками, но не могут получить выплаты, так как фактически не считаются членами семьи.
Как рассказал РИА Новости один из авторов проекта Амир Хамитов, в России принимается множество мер по поддержке участников СВО и их семей, и, в частности, существуют единовременные страховые выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
"Еще в апреле прошлого года президент России подписал указ, согласно которому единовременные выплаты начисляются в том числе и совершеннолетним детям участников СВО", - сказал депутат Госдумы.
Он пояснил, что, согласно данной инициативе, уточняется перечень получателей страховых выплат, и в случае ее принятия исчезнет не только юридическое противоречие, но и человеческая несправедливость по отношению к близким героев России.
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