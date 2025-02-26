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При украинском обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/gorlovka-2001821284.html
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.02.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека
Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:33:00+03:00
2025-02-26T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" ранения получили три человека. Пушилин уточнил, что среди пострадавших был мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил он. "Три мирных жителя Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Горловки повреждения получили два жилых домостроения, детский сад и магазин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, стирол, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Стирол, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека

Пушилин: при обстреле Горловки пострадали три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" ранения получили три человека. Пушилин уточнил, что среди пострадавших был мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил он.
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"Три мирных жителя Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Кроме того, в результате обстрела Горловки повреждения получили два жилых домостроения, детский сад и магазин.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоСтиролРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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