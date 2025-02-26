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При украинском обстреле Горловки пострадали три человека
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.02.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека
Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:33:00+03:00
2025-02-26T21:33:00+03:00
2025-02-26T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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стирол
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" ранения получили три человека. Пушилин уточнил, что среди пострадавших был мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил он. "Три мирных жителя Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Горловки повреждения получили два жилых домостроения, детский сад и магазин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Стирол, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки пострадали три человека
Пушилин: при обстреле Горловки пострадали три человека, в том числе ребенок