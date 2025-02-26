https://ria.ru/20250226/gorlovka-2001821284.html

При украинском обстреле Горловки пострадали три человека

При украинском обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.02.2025

При украинском обстреле Горловки пострадали три человека

Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:33:00+03:00

2025-02-26T21:33:00+03:00

2025-02-26T21:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали Горловку в ДНР в среду, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" ранения получили три человека. Пушилин уточнил, что среди пострадавших был мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил он. "Три мирных жителя Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Горловки повреждения получили два жилых домостроения, детский сад и магазин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html

https://ria.ru/20250226/sever-2001744716.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, стирол, россия, вооруженные силы украины